زوارق أبوظبي تبحث عن الزمن الأفضل في انطلاقة «فورمولا 1»



سان نازارو (الاتحاد)

تتسارع وتيرة الأحداث في مدينة سان نازارو الإيطالية، مع انطلاق منافسات سباق أفضل زمن غداً، بالجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تختتم منافساتها الأحد مع السباق الرئيس للجولة، حيث ينطلق السباق بمشاركة 18 زورقاً، يتقدمها زوارق فريق أبوظبي بقيادة شون تورنتي على زورق أبوظبي 1، وثاني القمزي على زورق أبوظبي 2، وزوارق فريق الشارقة التي يقودها سامي سيليو وفيليب رومز.

وتنطلق منافسات السرعة عبر تصفيات مختلفة ومتنوعة للوصول للزمن الأفضل وضمان انطلاقة متقدمة خلال السباق الرئيس غداً. وكان فريق أبوظبي قد بدأ استعداده للجولة مبكراً من خلال معسكر تدريبي أقامه قبل عشرة أيام في نفس منطقة السباق، بالإضافة للوصول قبل انطلاق الجولة لاحقاً بثلاثة أيام، وإعداد الزوارق والمحركات تحت إشراف مدرب الفريق الإيطالي جيدو كابليني، الذي حرص على أن يكون إعداد الزوارق في أفضل جاهزية قبل انطلاق السباق.

ويولي كابليني لجولة الافتتاح اهتماماً كبيراً، لا سيما أن هذا الموسم قد يكون استثنائياً بحكم الظروف المصاحبة، وقد يتقلص إلى ثلاث جولات فقط، ولذلك فإن حملة الدفاع عن اللقب الذي يحمله الفريق لابد وأن تبدأ بقوة من جولة الافتتاح.

ويشارك في سباقات الجولة بالإضافة إلى زوارق أبوظبي، الفريق الصيني وزورق الفرنسي فيليب شيب وزورق الفرنسي بيتر مورين، ويعد فيليب من أشرس المنافسين، لا سيما وأنه بطل العالم 3 مرات في السابق، بالإضافة لمشاركة زورق البرتغالي فيليب دوارتي بطل العالم في النسخة الاستثنائية من مونديال فورمولا2 لموسم 2020، بالإضافة لفريق الشارقة بتمثيل سامي سيليو بطل العالم مرتين عبر البطولة ومواطنه فيليب رومز أيضاً، ويشارك كذلك الفريق السويدي.

وتبدأ تفاصيل السرعة مع الاجتماع التنويري والإلزامي لجميع المتسابقين في الثامنة والنصف صباحاً، ثم الانتقال للتجارب الحرة للزوارق المشاركة، والتي تستمر لمدة ساعة كاملة، يعقبها فترة سكون وتجهيز وإعداد لكل الفرق حتى انطلاق سباق أفضل زمن وتصفياته المختلفة، في تمام الثالثة ظهراً بتوقيت إيطاليا الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

وتعتبر تصفيات السرعة مميزة في مراحلها المختلفة، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمشاركة جميع الزوارق، ومن ثم تتأهل للمرحلة التالية زورقان، ولاحقا يتأهل أصحاب أفضل 6 أزمنة للمرحلة الثالثة والختامية، والتي ينطلق فيها كل زورق على حدة لدورتين في المسار من أجل محاولة الوصول للزمن الأفضل.

من جهته أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن الوصول لسرعات عالية سيكون هدفاً مهماً للجميع وطموحاً للانطلاق من مركز متميز في سباق الغد، وقال: مجموعة كبيرة من المتسابقين هم من المخضرمين والقدامى في فئة الفورمولا1 ولذلك سنشاهد تحدياً غير مسبوق بتقديم فواصل السرعة المهارية والقوية، وأيضاً محاولة كسر الزمن في كل تصفية من التصفيات الثلاث، مهمة صعبة تنتظر أبطالنا ولكن التعليمات واضحة لديهم بأهمية الوصول لأفضل زمن في أول دقيقتين من كل تصفية كي نتفادى لاحقاً الازدحام الذي سيصاحب كل تصفية، وبالتالي من الصعب كسر الزمن مع دخول كافة الزوارق، وتبقى التصفية الأخيرة هي الأهم ومن سيحدد البطل في منافسات أفضل زمن، ومن سيكون في المقدمة من خلال انطلاقة السباق الرئيسي بعد غد.

على الجانب الآخر، يشق البطل الإماراتي ثاني القمزي اليوم موسمه الـ20 في منافسات البطولة ليصبح أحد القدامى عبر المنافسة، كما بات صاحب ثالث أكبر رصيد من المشاركات حالياً بعد الفنلندي سامي سيليو صاحب الـ164 جولة ودوارتي بينيفتي الذي شارك في 161 جولة حتى الآن، فيما يمتلك القمزي 140 جولة منذ بداية مشواره في البطولة منذ موسم 2000.

وأكد «القرش الأبيض» أن البداية صعبة في أول جولة للموسم، والوصول للسرعة الأفضل سيكون هدفاً لكل المشاركين وقال: الجميع سيقدم أفضل ما لديه كي يكون الأسرع اليوم، وسأواجه طموحات مختلفة ومنافسين أشداء، نعم الصعوبة حاضرة، ولكن التحدي ممتع بالنسبة لي، وأنا مستعد لذلك.

وأضاف القمزي: لن تكون السرعة هي مفتاح الفوز اليوم فقط، وإنما أهمية الابتعاد عن الأخطاء القاتلة في مختلف مراحل المسار، وقد يكون أكثر الأخطاء قسوة هي الالتفاف بشكل خاطئ عند البوابات الهوائية، وهو ما يعني ضياع أجزاء مهمة من الثانية يكون لها أحيانا دور مهم في تحديد البطل.