«السلة» تجهز الحكام للموسم الجديد





علي معالي(دبي)

أكد داوود التميمي رئيس لجنة شؤون الحكام باتحاد كرة السلة، على جاهزية الحكام للموسم الجديد، الذي انطلق بمباريات كأس الاتحاد بمشاركة 6 فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مشيراً إلى عقد دورة للحكام قبل انطلاق المنافسة للتأكيد على اللياقة البدنية للحكام والاطلاع على النظم واللوائح.

قال داوود: هناك 7 من الحكام الدوليين الذين يديرون مباريات الموسم، وهناك أكثر من حكم مواطن مثل سالم الزعابي وعلي البناي نخطط لتواجدهما في القائمة الدولية للحكام من خلال عدة اختبارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في الحكام، سواء في أرض الملعب أوعلى الطاولة، لتقديم جهد كبير من أجل إنجاح الموسم مثلما حدث في المواسم السابقة، ورغم قلة الفرق المشاركة في دوري الموسم الجديد، لكن يظل الاهتمام بالحكام في مقدمة الأولويات".

من جهة أخرى يسدل الستار غداً على مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد، بلقاء الوصل مع فريق الجاليات "بول أوف أول" على صالة نادي الوصل في السابعة والربع مساء، على أن تتحدد بعدها فرق ربع النهائي الذي ينطلق الأربعاء المقبل، حيث يسدل الستار على هذه البطولة يوم 21 من الشهر الجاري.