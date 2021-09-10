"هريكين لين" لجودلفين إلى تحدي سانت ليجر في دونكاستر





محمد حسن (دبي)

يطمح المهر "هريكين لين" لجودلفين، إلى تحقيق الفوز الثالث بالفئة الأولى عبر سباق سانت ليجر الكلاسيكي العريق للفئة الأولى، لمسافة ميل و6 فيرلونج، والذي يقام مساء غدٍ بمضمار دونكاستر بالمملكة المتحدة، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط.

وتم تأسيس السباق في عام 1776، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 743 ألف جنيه استرليني، وتشارك فيه 10 خيول حققت انتصارات عدة في الفئة الأولى.

ويتصدر"هريكين لين" الترشيحات لتقديم أداء أعلى شأناً في السباق الكلاسيكي الأعرق في العالم، والذي شهد زخماً في السنوات الأخيرة، وفي هذا السباق سيكون ابن الفحل "فرانكل" الفائز في الديربي الإيرلندي للفئة الأولى وجران بري دو باريس للفئة الأولى أيضاً، نموذجاً لجواد رفيع الطراز في عمر الثلاث سنوات استقطبه سباق سانت ليجر العريق.

وأبدى المدرب شارلي أبلبي ثقته أن المسافة لن تكون عقبة أمام الجواد، وقال: من البديهي أن المسافة ستكون سؤالاً كبيراً لجميع المشاركين من حيث القدرة على تحمل 2 فيرلونج الإضافية ، وفي هذه الحالة أعتقد أن "هريكين لين" سيتحملها.

وأضاف: يتجه إلى سباق ليجر بسجل راسخ من الأداء، ولم يخسر إلا مرة واحدة حل فيها ثالثاً في الديربي حينما طارت حدوتاه الأماميتان، ونشعر أن هناك ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا للقول بأنه سيتحمل المسافة، وهو الجواد الأكثر تميزاً في المجموعة.