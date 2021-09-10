«الجودو» يدشن نزالاته في "عربية القاهرة" الأحد





أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للجودو للأشبال والناشئين الأحد، أولى مبارياته في الدور التمهيدي، بالبطولة العربية المفتوحة للمنتخبات والأندية للجودو، للناشئين والشباب والأشبال والبراعم، والبطولة الأولى للمكفوفين للرجال والسيدات، والتي ينظمها الاتحاد العربي للجودو في القاهرة، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 16 سبتمبر الحالي، وتشهد مشاركة 500 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، تعد أكبر المشاركات العربية.

وتقام منافسات فردي الشباب يوم الثلاثاء المقبل، وقد استأنف منتخبنا فور وصوله العاصمة المصرية القاهرة تدريباته استعداداً لمنافسات البطولة، وتلقت البعثة اتصالاً هاتفياً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، للاطمئنان على سلامة الوصول وحثهم على بذل الجهد بما يعكس الوجه المشرق للرياضة الإماراتية بشكل عام والجودو على وجه الخصوص.

من جانب أخر تختتم اليوم السبت اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو، التي بدأت مساء أمس برئاسة المهندس نعمان شاهر، والتي يشارك فيها محمد جاسم أمين السر المساعد عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، ويتضمن جدول الإعمال التحضير لاجتماع الجمعية العمومية العادية القادم، وتحديد أجندة الاتحاد العربي لعام 2022، وتحديد مواعيد بطولات الاتحاد المقترحة للمنتخبات والأندية ودورات صقل الحكام .

يذكر أن محمد جاسم أمين السر المساعد يرأس بعثة منتخبنا، التي تضم الحكم الدولي المرافق أحمد سليمان البلوشي، شعبان السيد المدير الفني للاتحاد إدارياً، والمدرب الياباني أشيد كوكي و8 لاعبين وهم: مانع جمعة مراد، راشد محمد شريف، منصور جمعة عبد الرحمن «نادي الشارقة الرياضي» حميد سعيد الشامسي، زايد فيصل النقبي «اتحاد كلباء»، حمد صالح الهاشمي، مايد راشد النقبي «خورفكان» وسيف سالم الحمادي «الفجيرة للفنون القتالية».