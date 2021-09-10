«الطائرة» يدخل دائرة «المسح الميداني» بزيارة الأولمبية الوطنية





معتصم عبدالله (دبي)

استقبل الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، بمقر الاتحاد في دبي أمس، محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية للجنة الأولمبية الوطنية، في إطار إجراء استبيان المسح الميداني للاتحادات والجمعيات والمنظمات الرياضية في الدولة، بهدف دراسة وتقييم الوضع الفني المتعلق بكل الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة.

وناقش اللقاء الذي جرى بحضور ناصر باذعان إداري إدارة الشؤون الفنية والإدارية باللجنة، وأحمد السيد السكرتير الفني لاتحاد الطائرة، الشؤون المتعلقة بتطوير المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، وأطر دعم أنشطة الكرة الطائرة الشاطئية، بجانب العمل على خلق كوادر وطنية في المجالات التدريبية والتحكيمية والإدارية.

واستعرضت الزيارة استبيان المسح الميداني للجنة الأولمبية الوطنية، والذي تضمن 11 محوراً تغطي كل الجوانب المتعلقة بعمل الاتحادات الرياضية الـ 31 من الفئتين الأولى والثانية، ويشمل الاطلاع على الاستراتيجيات الفنية للاتحادات، وأعداد اللاعبين المسجلين، والأطقم الفنية، وعدد الجهات الرياضية المسجلة في الاتحاد، والبطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد خلال الموسم الرياضي للمراحل العمرية المختلفة، والاستحقاقات والبطولات على المستويات كافة حتى موعد إقامة أولمبياد باريس، والدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد لإعداد كوادره الفنية خلال الموسم الواحد، والمنشآت الرياضية التي يمتلكها الاتحاد، والاتفاقيات والشراكات الرياضية الدولية، والموارد المالية للاتحاد على مدار الموسم الرياضي.

ويعد إجراء الاستبيانات والمشاركة بالبيانات المطلوبة من قبل الاتحادات الرياضية، أولى الخطوات الفعلية لتحليل بيئة العمل في كافة الاتحادات، ومن ثم بناء التصورات اللازمة وإعداد التقارير الفنية التي ستشمل معززات الأداء في كل الأقسام والإدارات بالاتحاد، بعد الإجابة على كافة المحاور التي يستهدفها الاستبيان والتي ستوضح بدورها الاستراتيجيات والآليات المتبعة في كل اتحاد على الصعد المختلفة.