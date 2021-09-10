تومسون-هيراه «الهيمنة مستمرة»



زيوريخ (أ ف ب)

واصلت العداءة الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه تألقها بعد أولمبياد طوكيو الذي أحرزت خلاله ثلاثية ذهبية في سباقات 100 و200 والتتابع أربع مرات 100 م، ففازت بالمركز الأول في سباق 100متر بلقاء زيوريخ الجولة الثانية عشر من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجلت تومسون-هيراه، وسط غياب لخصمتها اللدودة ومواطنتها الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس، زمناً بلغ 10.65 ثانية، لتواصل هيمنتها على هذا السباق بعدما حققت 10.61 ث في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، ومن ثمّ 10.54 ثانية في سباق يوجين في 21 أغسطس الماضي، والذي يعتبر ثاني أعلى زمن في التاريخ، كما سجلت 10.64 ثانية في لوزان في 26 أغسطس الماضي.

ولا يزال الرقم القياسي العالمي بحوزة الراحلة الأميركية فلورنث جريفيث-جوينر «10.49 ثانية» الصامد منذ 33 عاماً، وتحديداً منذ يوليو 1988.

ولدى الرجال، استفاد الفائز بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية، الأميركي فريد كيرلي، على أكمل وجه من غياب الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس ليفوز بالسباق بزمن بلغ 9.87 ثانية.

وتفوّق كيرلي على الكندي أندري دو جراس «9.89 ثانية»، فيما حلّ الأميركي روني بايكر ثالثاً «9.91 ثانية»، أمام مواطنه ترافون برومل الذي جاء رابعاً «9.96 ثانية».