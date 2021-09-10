«الفيفا» يبحث إمكانية عودة المباريات الدولية إلى العراق



بغداد (أ ف ب)

يتوجه وفد رياضي يضم ممثلين عن اتحادي كرة القدم الدولي والآسيوي، إلى العراق في الأسبوع الأخير من سبتمبر الحالي، لتقييم إمكانية عودة المباريات الدولية إلى البلاد التي تواجه حظراً جراء الأوضاع الأمنية منذ عام 2019، بحسب ما أعلن وزير الشباب والرياضة.

وقال عدنان درجال في مؤتمر صحفي إنه «بعد مفاتحة الاتحادين الدولي والآسيوي قبل أكثر من 45 يوماً من قبل الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي بخصوص المطالبة بالسماح بعودة إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، أكد الاتحادان إرسال ممثلين نهاية الشهر الحالي إلى العراق، للتأكد من إمكانية عودة المباريات».

ويفرض «الفيفا» حظراً على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، ومنها استاد البصرة الدولي الذي من المقرر أن يستضيف مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، منذ نهاية العام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية، والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

ولفت درجال إلى أن رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي، السويسري جاني إنفانتينو والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم أكدا رغبتيهما الحضور إلى العاصمة العراقية بغداد في وقت لاحق من العام الحالي، لحضور حفل افتتاح استاد المدينة الدولي الحديث.