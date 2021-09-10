1.8 مليون يورو غرامة «العنف العائلي»!



ميونيخ (أ ف ب)

غرّمت محكمة في ميونيخ مدافع ليون الفرنسي، الألماني جيروم بواتينج، بمبلغ قدره 1.8 مليون يورو، كحكم في قضية اتهامه بالعنف تجاه شريكته السابقة ووالدة طفليه.

واعتبر القضاة بواتينج مذنباً بالاعتداء والضرب بعد يوم كامل من جلسة الاستماع، وغرّموه مبلغ 30 ألف يورو مضروباً بثلاثين ضعفاً، أي ما مجموعه 1.8 مليون يورو، بحسب ما أفاد صحفيون موجودون في المكان.

وواجه المدافع الدولي الألماني السابق الذي دافع أيضاً لعشر سنوات عن ألوان بايرن ميونيخ، عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات بسبب أفعاله التي وقعت خلال إجازة في منطقة البحر الكاريبي في يوليو 2018.