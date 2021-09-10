حوار «القمة والقاع» يتصدر «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر مواجهات «القمة والقاع»، واجهة الجولة الثالثة، لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، والتي تشهد لقاء الوحدة المنافس على الصدارة بـ «العلامة الكاملة» وله 6 نقاط أمام ضيفه خورفكان صاحب المركز الأخير، من دون رصيد من النقاط غداً «السبت»، على ستاد آل نهيان، فيما يلعب شباب الأهلي المنافس، بدوره على القمة برصيد 6 نقاط أيضاً، أمام العروبة صاحب المركز قبل الأخير على ستاد مكتوم بن راشد.

وتشهد انطلاقة الجولة الثالثة إقامة ثلاث مباريات غداً «السبت» تجمع إلى جانب مواجهة «العنابي» مع «النسور»، الظفرة مع الإمارات على ستاد حمدان بن زايد، والوصل مع الشارقة على ملعب زعبيل.

وتستكمل الجولة الأحد بإقامة مباريات عجمان مع اتحاد كلباء على ستاد راشد بن سعيد، والعين مع بني ياس على ستاد خليفة بن زايد، والنصر مع الجزيرة باستاد آل مكتوم، وشباب الأهلي مع العروبة بالممزر، وتنطلق جميع المباريات في الجولة في الساعة في الخامسة وأربعين دقيقة مساء.

وتوقفت عجلة المنافسة لمدة أسبوعين، بنهاية الجولة الثانية يوم 27 أغسطس الماضي، بداعي المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية، وتزامنت فترة التوقف الأولى للدوري مع تجمع المنتخب الأولمبي بالفجيرة، والذي شهد استدعاء 25 لاعباً من لاعبي «دوري 21».

وخاض «الأبيض الأولمبي»، خلال فترة توقف «دوري 21»، ثلاث مباريات ودية أمام حتا 2-1، ونظيره منتخب العراق الأولمبي 4-1، و2-1، في إطار تحضيراته لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، والمقررة بالسعودية من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل، والمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، ضمن المجموعة الخامسة بالإمارات من 23 إلى 31 أكتوبر 2021.

البرنامج

السبت



الوحدة - خورفكان 17:40

الظفرة - الإمارات 17:40

الوصل - الشارقة 17:40

الأحد



عجمان - اتحاد كلباء 17:40

العين - بني ياس 17:40

النصر - الجزيرة 17:40

شباب الأهلي - العروبة 17:40