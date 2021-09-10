«التعويض» شعار «أصحاب الأرض» في ختام «الثالثة»



معتصم عبدالله (دبي)



ترفع الأندية أصحاب الأرض العروبة، بني ياس، اتحاد كلباء، والجزيرة شعار «التعويض»، في ختام الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، غداً «السبت» والتي تشهد إقامة أربع مباريات، تجمع العروبة مع شباب الأهلي، بني ياس مع العين، اتحاد كلباء مع عجمان، والجزيرة مع النصر.

وغاب الفوز عن رباعي «أصحاب الأرض»، في الجولة الماضية للدوري، بتعثر العروبة بالخسارة الثانية على التوالي أمام النصر 0-5، وتعادل اتحاد كلباء والجزيرة من دون أهداف على ملعب الأول بالشارقة، وتعادل بني ياس أمام مضيفه الوحدة 1-1 ضمن الجولة ذاتها.

وتحتفل الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين بأبطال الإمارات في «دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020»، حيث تحمل شعار «أبطالنا في البارالمبية من ذهب».