«ميسي 79» يتخطى أهداف بيليه



بوينوس أيرس (أ ف ب)

تخطّى النجم ليونيل ميسي عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه في المباريات الدولية مع بلاده، بعد تسجيله ثلاثية «هاتريك»، وقيادته الأرجنتين إلى فوز كبير على ضيفتها بوليفيا 3-صفر، في الجولة العاشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، رصيده إلى 79 هدفاً مع الأرجنتين التي تسير بثبات نحو التأهل إلى مونديال 2022، حيث تحتل المركز الثاني في المجموعة الموحدة بفارق 6 نقاط عن البرازيل الفائزة على ضيفتها بيرو 2-صفر وتتربع على الصدارة مع 24 نقطة كاملة.

وفي مباراته الدولية الـ153، عادل ميسي البالغ 34 عاماً رصيد بطل العالم ثلاث مرات بيليه «77 هدفاً»، بافتتاحه التسجيل من تسديدية بعيدة مميزة بقدمه اليسرى.

هزّ اللاعب المنتقل أخيراً من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي شباك الحارس كارلوس لامبي مجدداً، بعد كرة خذ وهات مع زميله لاوتارو مارتينيس أنهاها من مسافة قريبة.

وحقق «البعوضة» ثلاثيته السابعة مع بلاده قبل دقيقتين من نهاية الوقت، متابعاً من مسافة قريبة تسديدة صدها الحارس.

قال ميسي «انتظرت هذه الحظة منذ زمن بعيد، الآن سأستمتع بها».

ويملك البرتغالي كريستيانو رونالدو، غريم ميسي، الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع 111 هدفاً في 180 مباراة.