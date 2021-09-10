رونالدو و«السيدة العجوز».. طلاق «عدم السعادة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اتخذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قراره بالرحيل عن يوفنتوس، من دون أن يكشف عن السبب الحقيقي وراء المغادرة، إلا أن صديقه المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، قال إن عدم سعادة «الدون»، وشعوره بالضيق في إيطاليا، وراء هذا القرار.

وأضاف نورمحمدوف في تصريحات لـ «سبورت 24»: لا أرغب في الكشف عن محادثاتنا الخاصة، ولكنه على أية حال، قال لي إنه غير سعيد ويتملكه «الضيق» في إيطاليا، ويريد الذهاب إلى إنجلترا.

وقال نورحميدوف نجم الوزن الخفيف في فنون القتال المختلطة «مصارعة، جودو، سامبو» نقلاً عن «الدون»: أنا حتى لست مشجعاً لكرة القدم الإيطالية، أما في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، فلن أكون غريباً، وإنما سأكون معتاداً على هذه البطولة، وأياً كان الفريق الذي سألعب له، فإنه يمكنه أن يحقق لي المتعة، لأن الإثارة هناك لا تنتهي مع أي فريق في هذه البطولة.

وطلبت شبكة «سبورت 24» من نورمحمدوف، أن يقارن بين رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: الاثنان نجمان كبيران، ولكن «الدون» أكثر جاذبية و«كاريزما» عن «البرغوث».

وأضاف: رونالدو في القمة منذ 17 سنة، فقد لعب نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» عام 2004، وما زال يتألق حتى الآن، ونحن في 2021، ولم يتوقف عن تسجيل الأهداف، وتلك ظاهرة غير موجودة عند أي أحد آخر في كرة القدم على الإطلاق، أما ميسي يتألق منذ 12 عاماً فقط ، في الوقت الذي يواصل «الدون» توهجه على امتداد 17 سنة.