هالاند.. صاروخ في «حرب الهاتريك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يحدث في تاريخ كرة القدم العالمية، أن استطاع لاعب تسجيل «هاتريك» 11مرة، وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، النجم النرويجي الصاعد بسرعة الصاروخ إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، فعلها، في الوقت الذي لم ينجح فيه كثير من النجوم الذين اعتزلوا الكرة في الوصول إلى هذا الرقم، على امتداد مسيرتهم الكروية، من بدايتها إلى نهايتها، وإذا ما استمر هالاند على هذا المنوال، فلن يلحق به أحد عندما يصل إلى نهاية مشواره مع الكرة.

واعتاد هالاند الذي ينتظره مستقبل كبير، ويجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، على تسجيل الأهداف بمعدلات كبيرة، آخرها أهدافه الثلاثة في شباك جبل طارق ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لتضاف إلى مرتين «هاتريك» أخريين مع منتخب بلاده، و«5 هاتريك» مع ناديه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي، و«هاتريك» واحد مع فريقه الأول مولدي، و«3 هاتريك» مع ناديه الحالي دورتموند.

وذكر موقع «90دقيقة» إن موهبة هالاند وأرقامه القياسية الرائعة، وهو في هذه السن، تضعه قبل عدد غير قليل من المهاجمين الكبار في تاريخ كرة القدم.

ورغم كل هذا الأهداف، إلا أن هالاند قال مؤخراً لقناة «TV2» بكل تواضع: لا أسجل الكثير من الأهداف، أنا أقترب من معدل هدف في كل مباراة في المتوسط، ولكن أعتقد إنه ينبغي أن أسجل أهدافاً أكثر من عدد مبارياتي.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن المهاجمين الذين سبقهم هالاند في عدد مرات تسجيل أهداف «هاتريك»، يمثلون قائمة طويلة تضم عدد كبير من نجوم التهديف، منهم روبن فان بيرسي، مايكل أوين، فيليبي إنزاجي، رادميل فالكاو، ورصيد كل منهم 10«هاتريك»، وواين روني وفيرناندو توريس وديميتار بيرباتوف وميروسلاف كلوزه ورصيد كل منهم 9 «هاتريك»، وصامويل إيتو وراؤول جونثاليس «8 هاتريك» وديدييه دروجبا وديفيد فيا وكارلوس تيفيز «7 هاتريك».

أما الكبيران رونالدو وميسي، ربما لا يلحق بهما أي نجم آخر، وإن كان هالاند يحاول السير على خطاهما، رونالدو سجل «57 هاتريك»، منها 48 مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، و«9 هاتريك» مع البرتغال.

وبتفصيل أكثر سجل رونالدو «44 هاتريك» مع الريال و«3» مع «السيدة العجوز»، و«هاتريك» واحد فقط مع «اليونايتد».

أما ميسي فقد سجل «55 هاتريك»، منها 48 مع برشلونة و7 مع الأرجنتين، هذا بخلاف السوبرهاتريك «4 أهداف» والميجا هاتريك «5 أهداف» التي سجلها النجمان الكبيران، حيث سجل رونالدو 9 مرات «سوبرهاتريك»، ومرتين «ميجا هاتريك»، بينما سجل ميسي 6 مرات «سوبرهاتريك»، ومرة واحدة فقط «ميجا هاتريك».