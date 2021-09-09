سعيد المهيري يهدي الإمارات لقب مونديال الشباب للقدرة

علي الظاهري (ارميلو)

سطر فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الدولة بعد فوزهم أمس بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة التي احتضنتها هولندا، ليواصل فرساننا الريادة والتميز في عالم سباقات القدرة بعد المحافظة على لقب المونديال وتقديم الفريق مشاركة مميزة برعاية طيران الإمارات.

ودخل الفارس سعيد سالم عتيق المهيري التاريخ من أوسع أبوابه بعد فوزه للمرة الثالثة على التوالي بلقب السباق الذي أقيم في مدينة إرميلو لمسافة 120 كلم، ليهدي الإمارات المركز الأول بعد إنجازه الذي حققه على صهوة الفرس «هالة»، مسجلاً زمناً قدره 5.09.10 ساعة، وأحرز زميله الفارس عبدالله علي محمد العامري المركز الثاني والوصافة في أول مشاركة له في المونديال ممتطياً صهوة الجواد «تونكي دي بو بازل»، مسجلاً زمناً قدره 5.09.19 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الإسبانية باديا مارفا على صهوة «زرياب».

شهد السباق الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية في الإمارات بحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الهولندي للفروسية.

شارك في السباق نحو 75 فارساً وفارسة يمثلون 22 دولة، وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، كما أدار المنافسات 7 حكام من بينهم حكمنا الدولي حمد الشامسي الذي مثل الإمارات والعرب وقارة آسيا في عملية التحكيم للبطولة.

وستقام اليوم مراسم تتويج الأبطال في قرية القدرة بمدينة إرميلو والتي استضافت فعاليات البطولة، كما تقام اليوم على هامش الحدث بطولة أوروبا لمسافة 160 كلم.

ويعتبر الإنجاز العالمي هو الثاني لرياضة القدرة الإماراتية هذا العام بعد التتويج بلقب بطولة العالم للكبار قبل نحو 4 أشهر في مدينة بيزا الإيطالية بواسطة البطل سالم حمد ملهوف الكتبي، إلى جانب إحراز الوصافة عن طريق الفارس منصور الفارسي، ليثبت فرسان الإمارات من جديد جدارتهم بنيل أغلى الألقاب في أكبر المحافل والاستحقاقات الدولية.

ونجح فرسان الإمارات في مهمة الدفاع عن اللقب رغم المنافسة الشرسة من الفرق الأخرى وخاصة من البحرين وإسبانيا أقوى المرشحين بعد فريق الإمارات، وتعاملوا مع مجريات السباق بحنكة وذكاء في مختلف المراحل، حيث حافظ فرساننا على تواجدهم ضمن المجموعة المتصدرة في المرحلة الأولى البالغة مسافتها 38 كلم «المسار البرتقالي» بعد أن احتل الفارس سعيد المهيري المركز الثالث والفارس حمدان المري المركز السابع يليه خلفان بالجافلة في المركز الثامن وعبدالله العامري في المركز الثاني عشر وفارس المنصوري في المركز الرابع عشر.

ولم يختلف المشهد كثيراً في المرحلة الثانية التي امتدت لمسافة 23 كلم «المسار الأبيض»، حيث واصل فرساننا مطاردة الصدارة الإسبانية بهدوء بعد تقدم الفارس سعيد المهيري إلى المركز الثاني بدلاً من الثالث وعبدالله العامري الذي قفز من المركز الثاني عشر إلى السادس وتواجد حمدان المري في المركز الثامن وفارس المنصوري عاشراً يليه خلفان بالجافلة في المركز الحادي عشر.

واستمر ضغط فرسان الإمارات على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 28 كلم «المسار الأحمر»، حيث حافظ سعيد المهيري على مركزه الثاني يليه تباعاً حتى المركز الخامس حمدان المري وعبدالله العامري وخلفان بالجافلة، بينما احتل فارس المنصوري المركز الرابع في المرحلة قبل الأخيرة.

النجمة «هالة»

تعتبر الفرس «هالة» نجمة العام الحالي والتي امتطى صهوتها الفارس سعيد المهيري بعد أن دونت اسمها في قائمة الأبطال للمرة الثانية على التوالي في غضون 4 أشهر، حيث سبق أن توج الفارس سالم الكتبي على نفس الفرس بلقب بطولة العالم للكبار التي أقيمت مايو الماضي.