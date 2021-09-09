«دوري أدنوك» يعود بـ «القمم الثلاث»

منير رحومة (دبي)

يعود قطار «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، لاستئناف رحلته، بعد توقف لمدة أسبوعين، بسبب مشاركة منتخبنا في تصفيات كأس العالم 2022، حيث يصل اليوم إلى المحطة الثالثة، لتعود أجواء الإثارة والحماس إلى ملاعبنا، ويتجدد التنافس القوي على نقاط المباريات.

وتشهد الجولة الثالثة «ثلاث قمم»، تشد أنظار الجماهير، الأولى بين الشارقة والوصل، في «الإمارة الباسمة» اليوم، والثانية تجمع بني ياس والعين، والثالثة بين الجزيرة النصر غداً.

ويذكر أن جدول «ضربة البداية» اليوم، يشهد أيضاً مباراتي الإمارات مع الظفرة، وخورفكان مع الوحدة بداية من الساعة السادسة و45 دقيقة.

وبعد الانطلاقة المثيرة التي شهدها «دوري أدنوك»، تنظر الجماهير مزيداً من العروض القوية، خاصة بعدما كان التوقف فرصة مواتية للعديد من الفرق لإكمال تعاقداتها، سواء من الأجانب أو المواطنين، وبالتالي اللعب بصفوف مكتملة، أو بالنسبة للأجهزة الفنية لمراجعة العديد من النقاط التي تحتاج إلى تصحيح. وستكون الجماهير أمام موعد لمشاهدة عدد من النجوم الجدد مع فرقهم، مما يزيد من أجواء الحماس خلال الجولة المقبلة، للاستمتاع بمستويات فنية لائقة.

وللإشارة فإن مباريات الدوري تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، قبل أن تتوقف من جديد لأكثر من أسبوعين، لإفساح المجال أمام «الأبيض» لمواصلة مشواره في تصفيات المونديال، على أن يعود مرة أخرى 21 أكتوبر المقبل.