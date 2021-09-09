الشارقة والوصل.. «الحوار 92»

علي معالي (الشارقة)

تحظى مباراة الشارقة مع الوصل بالاهتمام الجماهيري الكبير، لقوة الفريقين، سواء في المدرجات أو داخل الملعب، وعلى مدار تاريخ «دورينا»، هناك العديد من المواجهات المثيرة بين الفريقين، وتحمل مباراة اليوم رقم 92 في تاريخ اللقاءات بينهما، وهناك الكثير من الأحداث التاريخية التي لا يمكن نسيانها، ومنها على سبيل المثال، أن البرازيلي ديكار هو الوحيد الذي سجل للفريقين، بواقع 8 أهداف في مرمى «الإمبراطور»، وسجل هدفاً في شباك «الملك»، وأن لاعب الشارقة حميد أحمد، هو صاحب الهدف رقم 100 لـ «الأبيض» في مرمى «الأصفر»، أما خوان أوليفيرا البرازيلي، فهو صاحب الهدف رقم 100 لـ «الفهود» في شباك «الملك». ويعتبر عبدالعزيز محمد أكثر من سجل 11 هدفاً للشارقة أمام الوصل، يقابله فهد خميس وله 15 هدفاً للوصل.