خورفكان والوحدة.. «الفوارق كبيرة»

فيصل النقبي (خورفكان)

مباراة في غاية الأهمية، تدور رحاها بين فريقين يطمحان إلى حصد النقاط الثلاث الكاملة، وإن اختلفت الأهداف والطموحات، هكذا شعار لقاء خورفكان والوحدة ضمن الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

يسعى «النسور» لحقيق أحد أحلامه في الدوري، بالحاق الخسارة الأولى بالضيوف، رغم صعوبة المواجهة، لأن الكفة تميل لمصلحة «أصحاب السعادة» بدرجة كبيرة في المواجهات المشتركة بين الفريقين، خلال «عصر الاحتراف»، حيث حقق «العنابي» أربع حالات فوز، من دون أي خسارة أو تعادل.

ويدرك «أبناء الخور» أنهم أمام مهمة صعبة للغاية مع منافس يمتاز بـ «الهجوم الضاغط» ولديه مهاجمون على أعلى مستوى، خاصة «الثنائي» عمر خربين وجواو بيدرو.