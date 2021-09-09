الإمارات والظفرة.. «الهروب من القاع»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يرفع فريقا الإمارات والظفرة شعار الفوز، وحصاد أول 3 نقاط، في «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يلتقيان اليوم في رأس الخيمة، بعد نتائج «صفرية» خلال أول جولتين، على صعيد النقاط والأهداف، ليحتل الفريقان المركزين 12 و13 على التوالي، وهو ما يجعلهما يركزان كثيراً على الهروب من «المنطقة الخطرة» في توقيت مبكر، خاصة إن مباراتهما تأتي بعد فترة توقف لمدة أسبوعين، قاما فيها بترتيب الأوراق، من أجل بداية جديدة في البطولة.

ورغم التفوق التاريخي لـ «الفارس» على الورق، بـ8 انتصارات مقابل 4 لـ «الصقور»، إلا أن الإمكانيات المتقاربة والظروف المتشابهة تجعل اللقاء ذي طابع خاص جداً لطرفيه الباحثين عن انتصار يعزز الثقة بالذات، ويكون «نقطة تحول» في توقيت مبكر من البطولة.