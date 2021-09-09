كليسترز.. «بطاقة دعوة»



شيكاغو ( رويترز)

قالت كيم كليسترز المصنفة الأولى عالمياً سابقاً اليوم «الخميس»، إنها حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة شيكاغو الشهر المقبل، حيث تستعد لأول مشاركة رسمية في منافسات السيدات منذ بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي.

وستقام البطولة على الملاعب الصلبة في الفترة من 27 سبتمبر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وقالت كليسترز عبر حسابها على تويتر «شكراً على بطاقة الدعوة من بطولة شيكاغ، أتطلع لزيارة شيكاغو للمرة الأولى، والعودة لمنافسات التنس مرة أخرى».

وانسحبت اللاعبة البالغ عمرها 38 عاماً من بطولة ميامي هذا العام، قائلة إنها لم تكن مستعدة بعد للمنافسة في أفضل حالاتها عقب خضوعها لجراحة في ركبتها في أكتوبر 2020 وإصابتها بفيروس كورونا في يناير.

وعادت كليسترز، الأم لثلاثة أطفال، من الاعتزال للمرة الثانية في فبراير 2020 وآخر مباراة لها كانت الخسارة في الدور الأول أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا في فلاشينج ميدوز قبل عام واحد.

وحصدت كليسترز اللقب في فلاشينج ميدوز في 2005 قبل اعتزالها للمرة الأولى بعدها بعامين، وعادت للرياضة في 2009، وفازت بلقبها الثاني الكبير في نيويورك، بعد مشاركتها وهي غير مصنفة ببطاقة دعوة في ثالث عودة لها للمشاركة في البطولة.

ودافعت اللاعبة البلجيكية عن لقبها في 2010 بنجاح، وحصدت آخر ألقابها الأربعة في البطولات الكبرى في أستراليا المفتوحة 2011، قبل الاعتزال مرة أخرى في 2012.