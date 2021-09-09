يد الشارقة «سوبر هاتريك»

رضا سليم (دبي)



أحرز فريق الشارقة كأس السوبر لكرة اليد للرجال للمرة الرابعة في تاريخه «سوبر هاتريك»، بعد فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة 26-22 بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول الشارقة بتقدم 15-11.

وتعتبر «السوبر» أولى بطولات الملك الشرقاوي في الموسم الجديد، وسبق أن فاز الشارقة بـ 3 نسخ متتالية مواسم 2017 - 2018 و2018 - 2019 و2019 - 2020 ولم تقم نسخة العام الماضي بسبب جائحة «كورونا».

حضر المباراة ومراسم التتويج خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء الاتحاد.

جاءت المواجهة، قوية بدأت بالتعادل 1-1 ورغم أفضلية الجزيرة في بداية المباراة بفارق هدف، إلا أن الشارقة عاد بقوة ونجح في التقدم بفارق 3 أهداف 7-4 في منتصف الشوط الأول، وتغيرت إلى 11-6 في الدقيقة 20، وتغير الوضع في الشوط الثاني ونجح الجزيرة في العودة لنقطة التعادل 17-17 بعد مرور 10 دقائق، وتغيرت النتيجة مرات عدة، وعاد الملك للتقدم 21-19 في منتصف الشوط، وتكرر التعادل مجدداً 21-21 في الدقيقة 18، وانتهى اللقاء بفوز الشارقة.

أدار اللقاء إسماعيل سالم ومحمد جمعة، وعلى الطاولة خالد جمال وراشد محمد، والمراقب فاضل غلوم والمراقب الإداري فيصل الطواش.