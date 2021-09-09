داسيلفا: الفردان بين خياراتنا



فيصل النقبي (كلباء)

أشاد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بفترة التوقف، حيث وصفها بالإيجابية، تحضيراً للمباراة المهمة أمام عجمان، مؤكداً ن الفريق استفاد منها، وأيضاً المباراة الودية.

وأضاف أن «النمور» جاهز لمواجهة عجمان، ولا تشمل القائمة أي غيابات، باستثناء البيروفي كارتاجينا الذي يغيب بسبب مشاركته مع منتخب بلاده.

وقال: تحدثت مع الفردان، وسيكون من ضمن خياراتنا في اللقاء، مع المجري فارجا الذي أظهر استعداده للمشاركة.

وقال: لدينا الخيارات المناسبة من العناصر القادرين على ملء الفراغ، وتعويض غياب أي لاعب.