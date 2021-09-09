السعودية جاهزة لتنظيم «مونديال الأندية»



طوكيو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، أمس، اعتذاره عن عدم استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد.

وكتب الاتحاد في بيان «لن تقام كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر 2021، بسبب فيروس كورونا».

وسبق أن استضافت اليابان هذه المسابقة في العام 2016، وأراد الاتحاد الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، بحسب ما أضاف في بيانه.

وتابع أن الاتحاد الدولي «الفيفا» سيعلن عن مكان بديل لـ «نسخة 2021».

وكانت وكالة «كيودو» نقلت عن مصادر أن «خطر زيادة عدد الإصابات، وصعوبة جني الأرباح، بسبب محدودية محتملة في عدد المتفرجين، قد أثر على هذا القرار».

وعادة ما تقام البطولة في ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 2020، التي فاز بها بايرن ميونيخ الألماني، إلى فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا.

وتأهل حتى الآن إلى النسخة المقبلة تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل أفريقيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن أوقيانيا.

وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من «كوفيد-19»، وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع بالحكومة إلى إعادة فرض الإجراءات والقيود الصحية في منتصف تيوليو وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد.

ومن المفترض أن تمدد فترة الإجراءات مرة جديدة حتى نهاية سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن بلاده جاهزة لاحتضان النسخة المقبلة.

وقال في حديث لشركة الرياضة السعودية «مع تداول أخبار عن اتجاه اليابان للاعتذار عن عدم الاستضافة، تواصلنا منذ شهرين مع الاتحاد الدولي، وذكرنا أننا على أتم الاستعداد لاستضافة هذه البطولة متى كانت الفرصة متاحة».

وتابع «أوضح الاتحاد الدولي آنذاك أن الأمور لا تزال مع اليابان وبحال عدم إقامتها هناك، توجد دولة بديلة تم تحديدها بشكل مسبق، ونحن جاهزون متى ما رأى (الفيفا) إمكانية ذلك. يهمنا الاستمرار باستضافة بطولات على غرار هذه المسابقة التي لم نستضفها سابقاً».