أرتيتا يريد «مدفعجية» مختلف!



لندن (رويترز)

يعتقد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فترة التوقف الدولية جاءت في الوقت المناسب لفريقه، لتغيير بدايته السيئة بموسم الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتذيل أرسنال جدول الدوري عقب خسارة مذلة 5-صفر من مانشستر سيتي حامل اللقب، وهي الهزيمة الثالثة لفريق أرتيتا في أول ثلاث مباريات بالموسم، ودون تسجيل أي هدف.

ويلتقي أرسنال مع ضيفه نوريتش سيتي المتعثر أيضاً بعد غد «السبت»، وسط ضغط متزايد على المدرب الإسباني، ولكنه يثق بأن التوقف لمدة أسبوعين منحه فرصة لاستعادة اللاعبين المصابين وتجهيز الوافدين الجدد.

وأبلغ مؤتمراً صحفياً اليوم «الخميس»: احتجنا لبعض الراحة لاستعادة اللاعبين، ونأمل أن نحظى بفريق مختلف يوم السبت.

وأضاف: لدينا تشكيلة مختلفة تماماً، ويجب أن تعمل، وأن نبني الانسجام والتفاهم بسرعة.

وسيكون الوافد الجديد بن وايت مستعداً للعب يوم السبت وكذلك جابرييل وإيدي نكيتياه وتوماس بارتي، بينما يغيب لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا للإيقاف، بعد طرده أمام مانشستر سيتي.

وتابع «أتطلع حقاً للاعتماد على الجميع، ومحاولة بدء الموسم بالطريقة التي نريدها، ولا نريد مبررات.

وقال: نعرف مدى صعوبة البداية وسط الإصابات ومشاكل «كوفيد»، ويجب أن ننطلق من جديد الآن، ونحتاج إلى عودة الجميع للمسار الصحيح والفوز بمباريات.

وإذا تعرض أرسنال للهزيمة ستكون أول مرة يخسر فيها أول أربع مباريات بموسم للدوري منذ 1923، كما لم يسبق في التاريخ أن فشل في التسجيل في أول أربع مباريات بالمسابقة.