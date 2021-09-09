دياز: نفضل مواجهات أهل القمة



معتصم عبدالله (دبي)



أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، أهمية المواجهة المرتقبة لفريقه أمام مضيفه الجزيرة، والمقررة مساء السبت، على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وقال «نفضل مثل هذا النوع من المواجهات أمام فرق المقدمة، ونتطلع إلى تقديم عرض جميل، والاستمرار في كسب الثقة بالعودة بنتيجة إيجابية من ملعب الملعب المنافس».

وأضاف «نجحنا في استغلال فترة التوقف، خاصة على صعيد رفع مستوى اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة المشاركة في الفترة الماضية، ونأمل أن ترتقي المواجهة المرتقبة أمام الجزيرة للمستوى المطلوب من الفريقين»، لافتاً إلى أن ظروف حرارة الطقس والرطوبة، ربما تكون العامل السلبي الوحيد في المواجهة المرتقبة.

وكشف دياز عن استمرار غياب الحارس الأساسي أحمد شمبيه بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الأولى أمام عجمان، وقال «شمبيه ما يزال في طور الاستشفاء حالياً، ونملك الثقة في البدلاء، بوجود الثنائي عبدالله التميمي وعادل أبوبكر».