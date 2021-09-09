جوران: لقاء الخصوصية

رضا سليم (دبي)



قال الصربي جوران مدرب عجمان، خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة اتحاد كلباء يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»: أمامنا مباراة صعبة أمام خصم قوي ومدرب جيد، وفريقنا متحفز للمواجهة، بعد الاستعداد الجيد خلال فترة التوقف، وأثق في إمكانيات فريقي لتقديم أداء قوي، وعالجنا أخطاء أول مباراتين، ولعبنا مباراة ودية للحفاظ على مستوى اللاعبين.

وأضاف: مواجهة اتحاد كلباء ليس لها خصوصية، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وكل المباريات مهمة لنا، وتوقف الدوري كان على كل الفرق، ولن يكون عذراً لنا، وإن كانت استمرارية المباريات أفضل، ومن الصعب الحفاظ على لياقة اللاعبين، في ظل التوقف وعدم استمرار المباريات.

ونوه إلى أن انضمام سعيد جاسم وعبدالله جاسم مؤخراً للفريق بمثابة إضافة، وقال: اللاعبون الجدد إضافة، ونأمل أن نستعيد بخبراتهم، ويقدموا موسماً جيداً مع «البرتقالي».

وقال محمد اسماعيل مدافع عجمان: فريقنا جاهز لمواجهة اتحاد كلباء، ونحترم المنافس، وجهزنا أنفسنا للعودة القوية، خلال فترة التوقف، ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية.