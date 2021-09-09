حيواني يقود منتخب اليد في «الآسيوية»



رضا سليم (دبي)



تعاقد اتحاد اليد مع الجزائري سفيان حيواني مدرب الشارقة لقيادة منتخبنا الأول، لمدة موسم واحد، ويأتي التعاقد مع حيواني لقيادة المنتخب في البطولة الآسيوية الـ20 للرجال «تصفيات بطولة العالم للرجال - بولندا والسويد 2023»، والتي تستضيفها السعودية خلال يناير المقبل، وسبق للمدرب الجزائري تحقيق عدد من البطولات مع «الملك».

كان اتحاد اليد قد تلقى خلال الشهور الماضية عدداً من أسماء المدربين أصحاب السيرة الذاتية المميزة، من بينهم حيواني والذي يملك خبرة كبيرة في كرة اليد الإماراتية، بجانب درايته بجميع لاعبي الأندية، وهو ما يسهل طريقه في اختيار اللاعبين المنضمين للمنتخب خلال الفترة المقبلة.