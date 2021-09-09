العبيدي: «الروزنامة» لم تخدمنا



فيصل النقبي (مربح)

شدد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة على جاهزية فريقه للقاء القادم الصعب أمام شباب الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن جدول المباريات لم يخدم فريقه، حيث وضعته في المواجهة مع أندية كبيرة في بداية الموسم، وفي مشاركته الأولى، لافتاً إلى أن العروبة ورغم الخسائر يتحسن أداؤه في كل مباراة.

وأضاف: لعبنا وديات مهمة في فترة التوقف، لزيادة الانسجام بين اللاعبين، وتطبيق الخطط المطلوبة، ولدينا مهمة صعبة للغاية أمام شباب الأهلي، لكن علينا أن نجتهد ونلعب بطريقة متوازنة، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية على الأقل.