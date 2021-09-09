أوربا تهدد بمقاطعة كأس العالم!



باريس (رويترز)

هدد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، بمقاطعة أوروبية محتملة لكأس العالم، إذا نفذ الاتحاد الدولي «الفيفا» خططه بإقامة البطولة كل عامين.

ويراجع «الفيفا» جدول المباريات الدولية تحت إشراف أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق والذي يقترح إقامة بطولة كبرى كل عام.

ووفقاً للمقترحات الجديدة سيتم التناوب بين كأس العالم ومسابقة قارية مثل بطولة أوروبا، على أن تقام النهائيات العالمية كل عامين بدلاً من أربعة أعوام.

وأبلغ تشيفرين صحيفة تايمز «يمكننا أن نقرر ألا نلعب بكأس العالم، ووفقاً لمعلوماتي تتخذ أميركا الجنوبية نفس الموقف لذا أتمنى حظا سعيدا لكأس العالم بهذه الطريقة».

وأضاف «أعتقد أن هذا لن يحدث أبداً، لأنه يتعارض بشدة مع المبادئ الأساسية لكرة القدم،

اللعب كل صيف في بطولة لمدة شهر أمر قاتل للاعبين، وإذا أقيمت كل عامين ستتعارض مع كأس العالم للسيدات والأولمبياد».

وتابع «قيمة البطولة في إقامتها كل أربع سنوات، لا تطيق الانتظار، إنها مناسبة ضخمة مثل الألعاب الأولمبية ولا أرى دعما من اتحاداتنا لذلك».

وصوت مجلس «الفيفا» بالغالبية لإجراء دراسة جدوى للفكرة بعد مقترح سعودي، ولكن تشيفرين شدد على ضرورة رفض الفكرة.

وواصل «أتمنى أن يعود «الفيفا» إلى رشده، لأنني لا أعتقد أنه من الصائب التحدث مع الجميع باستثناء الاتحادات، لم يتحدثوا معنا ولم أتسلم خطاباً أو أي شيء وأقرأ فقط عن القضية بوسائل الإعلام».

وأكد تشيفرين أنه ليس مهتما بفكرة إقامة بطولة أوروبا كل عامين بدلاً من أربعة أعوام.

وأوضح «ربما تكون مفيدة لـ «اليويفا» من الناحية المالية لكن المشكلة أننا قد نقتل اللعبة واللاعبين ولا أعتقد أن الأندية ستسمح للاعبين بالذهاب، وهذا سيتسبب في أنقسام تام».

وأبدت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم، معارضتها لمقترح الاتحاد الدولي بإقامة مسابقة كأس العام كل عامين بدلاً من أربعة.

وكان رئيس «الفيفا» السويسري جاني إنفانتينو قال الأربعاء إن التعديل الشامل سيضع حداً «لكثير من المباريات التي لا معنى لها».

واجتمعت الرابطة التي تضم في مجلس إدارتها أعضاء من دوريات إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا الثلاثاء.

وقالت في بيان إنه «في هذه المناسبة، فإن الدوريات تعارض بحزم وبالإجماع أي مقترحات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم كل عامين».

وأضافت «ستعمل الدوريات جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين لمنع الهيئات الحاكمة لكرة القدم من اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بكرة القدم المحلية التي هي أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في كل أنحاء أوروبا والعالم».