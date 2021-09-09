«الفيفا» يختار الحبسي في «الفريق الاستشاري»



زوريخ (أ ف ب)

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الحارس الدولي العماني السابق علي الحبسي، ضمن مجموعة لاعبين ومدربين سابقين ستلعب دوراً استشارياً وتقنياً حول الروزنامة المستقبلية للعبة.

ورأى رئيس «الفيفا» جاني إنفانتينو في بيان نقله موقع الاتحاد الدولي أن «الوضع غير مستدام لصحة اللعبة عالمياً وللاعبين».

خاض أعضاء فريق الاستشاريين أكثر من 300 مباراة في كأس العالم، و3 آلاف مباراة، دولية، والتقى أعضاؤه لمناقشة التحديات الطارئة على «الروزنامة الدولية».

وجاء اختيار الحبسي إلى جانب مجموعة من النجوم السابقين على غرار البرازيليين رونالدو وروبرتو كارلوس، الفرنسي يوري دجوركاييف، الدنماركي بيتر شمايكل، والأسترالي تيم كايهل.

وغرّد الاتحاد العُماني على تويتر «الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يختار النجم علي الحبسي ضمن مجموعة من الاستشاريين لتطوير كرة القدم، ثقة في محلها لفخر الرياضة العُمانية».

ويرأس هذا الفريق، الفرنسي أرسين فينجر، مدير التطوير في «الفيفا»، وقد أنشئ بعد طلب من 166 اتحاداً وطنياً في «كونجرس الفيفا» الـ71 والذي شهد طلب دراسة جدوى لتنظيم كأس العالم مرّة كل سنتين بدلاً من أربع.

وستقوم المدربة الإنكليزية-الأميركية جيل إليس بتحليل مماثل للكرة النسائية.

ويُعدّ الحبسي «39 عاماً» من أفضل الحراس في تاريخ كرة القدم العربية، واحترف فترة طويلة في الملاعب الإنجليزية مع بولتون وويجان وريدينج، وأحرز لقب كأس إنجلترا العريقة مع ويجان في موسم 2012-2013.

قال إنفانتينو: عملية التشاور تبدأ مع الممثلين، اللاعبين والمدربين، لكن كرة القدم تتمحور حول كل المشاركين فيها، نستشير لاعبين وأندية من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى 211 اتحادا منضويا تحت لواء «الفيفا».

تابع «هذا الأمر ديموقراطي: «الفيفا» الجديد هو منظمة ديموقراطية ونحترم كل الآراء، لأنه من المهم الاستماع إلى كل الأصوات لاتخاذ قرار والمضي قدماً.

واعتبر الإيطالي-السويسري ان «روزنامة كرة القدم الحالية تظهر أننا وصلنا إلى بعض الحدود، فترة تحرير اللاعبين للمنتخبات الوطنية، المتفاقمة بسبب «كوفيد-19»، تظهر لنا مدى صعوبة سفر اللاعبين بين دولة وأخرى، بين قارة وأخرى لبدء موسم نموذجي في أوروبا، ثم التوقف واللعب مع المنتخب الوطني والسفر عبر القارات والمناطق الزمنية للعب مع أنديتها مجدداً، هذا ليس جيداً لصحة اللاعبين وليس جيداً لصحة المسابقات».

ختم «هذه العملية الشاملة والواسعة هي علامة احترام من «الفيفا» للعالم بأكمله، نأمل في الانتهاء منها مع ختام هذه السنة كي نتطلع للمستقبل، مع انتهاء دورة المباريات الدولية الحالية «للرجال» في عام 2024».