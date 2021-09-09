«دولية الشارقة ماسترز للشطرنج» تدخل المحطة الرابعة



رضا سليم (دبي)



يعقد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مؤتمرا صحفيا السبت المقبل بقاعة النادي للكشف عن تفاصيل بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج والتي من المنتظر أن يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين ويحضر المؤتمر الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والنادي وممثلي الرعاة.

من ناحية أخرى أحرز إبراهيم دهجان لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج لقب بطولة الشارقة كلاسيك للناشئين تحت 16 سنة والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج «أونلاين» على مدار ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من جميع أندية الامارة حيث ضمت البطولة 155 لاعبا ولاعبة مثلوا جميع أندية امارة الشارقة.

وحصد دهجان على 7 نقاط بواقع 6 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة وجاء في المركز الثاني بطل الامارات للصغار سلطان جابر الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج فيما حل ثالثا شقيقه بطل العرب سعود جابر الزرعوني وجاء زميلهما راشد حسين الحمادي بطل اسيا بالمركز الرابع وحلت خامساً ريم المزروعي لاعبة اتحاد كلباء فيما جاء بالمركز السادس طلال البلوشي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأقام النادي حفل تكريم الفائزين حضره جمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي وعمر نعمان آل علي رئيس لجنة نشر لعبة الشطرنج في امارة الشارقة وعدد من المدربين وأقيمت البطولة وفق النظام السويسري من 9 جولات بنظام الوقت 30 دقيقة مع اضافة 20 ثانية لكل لاعب.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة للاعبي الفئات حصلت على جائزة افضل لاعبة الأكاديمية توشيتا بارثا المركز الأول بفئة تحت 8 سنوات فيما حصل على جائزة نفس الفئة للذكور صقر خميس لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وتمكنت اللاعبة عهود عيسى من تحقيق المركز الاول بفئة تحت 10 سنوات فيما تمكن لاعب نادي مليحة الموهوب أحمد الصباغ من تحقيق المركز الاول بنفس الفئة للأولاد.

وفي فئة تحت 12 سنة جاءت لاعبة نادي فتيات الشارقة آية الصباغ بالمركز الاول فيما حقق المركز الاول بفئة 12 سنة على صعيد الاولاد اللاعب عبد الرحمن الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وفي فئة تحت 14 سنة تمكنت لاعبة أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج بريتيا كومار وحقق المركز الأول تحت 14 على مستوى الذكور بطل الامارات خليفة الحمادي.





