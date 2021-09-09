«عربية الرجبي» تنتظر الموعد النهائي في تونس



رضا سليم (دبي)

تأجل حسم الموعد النهائي للبطولة العربية السابعة لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات والتي كان مقرراً إقامتها في تونس خلال نوفمبر المقبل، وهو الموعد الذي يتعارض مع بطولة غرب آسيا التي ستقام في نفس الشهر في الدوحة، والتي يشارك فيها 3 منتخبات عربية هي لبنان والأردن وعمان.

ويخاطب الاتحاد جميع الدول الأعضاء للاتفاق على الموعد النهائي في البطولة، سواء خلال شهر ديسمبر المقبل أو فبراير 2022، وإبلاغ الاتحاد التونسي بالموعد الجديد، حتى يتم التنسيق مع الاتحاد الأفريقي وأيضاً عمل الترتيبات من جانب الجامعة التونسية التي رحبت باستضافة البطولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي بتقنية الاتصال المرئي لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص اللعبة، وحضره قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، وعارف بلخيرية رئيس الجامعة التونسية للعبة، وغسان حجار رئيس الاتحاد اللبناني، وحمد العبدالله المدير التنفيذي للاتحاد القطري، وحسام صاحب رئيس الاتحاد المصري، ونبيل البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد، ونزار مهران المدير الإداري للاتحاد.

وأكد عارف بلخيرية خلال الاجتماع أن تونس جاهزة لاستضافة البطولة العربية في أي توقيت يتم تحديده من قبل الاتحاد العربي، بشرط ألا يتعارض مع أجندة الاتحاد الأفريقي وأيضاً طبقاً للبروتوكول الخاصة فيروس كوفيد- 19.

في الوقت الذي اقترح قيس الظالعي إقامة بطولة الأندية العربية في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر أو فبراير 2022 بعد النجاح الذي شهدته البطولة العربية السادسة للمنتخبات بالأكاديمية، ووافق الاجتماع على إقامة البطولة في مصر، وسيتم مخاطبة الدول الأعضاء لترشيح الأندية للمشاركة في الحدث.

وشهد الاجتماع العرض التقديمي للجنة عمان للرجبي، تمهيداً لقبول عضوية عمان رسمياً، حيث يشارك منتخب عمان في البطولات من عام 1971 وتم إشهار جمعية عمان للرجبي مؤخرا.

وطالب الاجتماع إلزامية الدول التي تستضيف أية بطولة الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية والتأمين على لاعبي المنتخبات قبل التوجه للمشاركة في البطولة.

وتطرق الاجتماع إلى موعد الترشح وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي في الدورة الجديدة، حيث سيكون اجتماع الجمعية العمومية التي تشهد انتخابات على هامش البطولة العربية في تونس.