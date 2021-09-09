شراكة بين الجزيرة والياه سات



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن نادي الجزيرة عن شراكة جديدة مع شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» أو «المجموعة»، الشركة الوطنية الرائدة عالمياً في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، لتصبح بموجبها إحدى الشركاء الرسميين لتدريبات للفريق الأول خلال الموسم.

تأتي الشراكة كجزء من شراكة تحالف أكبر بين الجزيرة والمساهم الأكبر في «الياه سات»، شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع. وبموجب الشراكة، تتزين قمصان التدريب لـ «فخر أبوظبي» بشعار «الياه سات»، وهي القمصان التي يرتديها اللاعبون قبل بداية المباريات في جميع المسابقات على مدار الموسم.

وأعرب فادي زوين رئيس قسم التجارة والتسويق بمجموعة نادي الجزيرة عن سعادته بانضمام «الياه سات» لعائلة شركاء «فخر أبوظبي»، وقال «فخورون بانضمام شركة «الياه سات» لعائلة شركاء نادي الجزيرة، ونعتقد أنهم يمثلون شريك التدريب الأمثل للفريق الأول المتوج بدرع الدوري في الموسم الماضي، والذي يطمح لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وقال: «أعتقد أن ما يجمعنا مع «الياه سات» هو سعينا الدائم لتبوء المركز الأول، وتحقيق التميز والريادة، ولا شك أن «الياه سات» مصدر فخر للإماراتيين بفضل سجلها الحافل بالإنجازات والنجاحات محلياً وعالمياً».

من جهته، قال المهندس خالد الكاف، الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في «الياه سات»: يسعدنا عقد الشراكة مع الجزيرة، أحد أبرز الأندية الرياضية في الدولة، ويجسد اختيارنا كشريك تدريب رسمي للفريق الأول، التزامنا بدعم الرياضيين والشباب في الإمارات، وتوجهنا الدائم لخدمة المجتمع بكافة فئاته، وتسخير إمكانياتنا لتحقيق أكبر قدر من التواصل والتفاعل بين هذه الفئات، ونتمنى لنادي الجزيرة ولفريق كرة القدم التوفيق في كل البطولات والمسابقات التي يشارك فيها خلال الموسم.