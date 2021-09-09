«هبوط اضطراري» لطائرة «المانشافت»



برلين (أ ف ب)

هبطت طائرة منتخب ألمانيا لكرة القدم، كانت تقل بعض أفراد «ناسيونال مانشافت» من ريكيافيك عاصمة آيسلندا إلى فرانكفورت بشكل اضطراري في مدينة أدنبره عاصمة اسكتلندا، بسبب عطل فني كما كشف الاتحاد الألماني للعبة.

وقال الاتحاد الألماني على موقعه على «تويتر»" السلامة أولاً، قمنا بتوقف اضطراري احترازيا في أدنبره والجميع في حالة جيدة، نقوم حالياً بفحص المحرّك.

ثم أضاف في الساعة 8.30 بتوقيت جرينيتش «الطائرة البديلة في طريقها إلى أدنبره للعودة بأفراد المنتخب».

وبحسب تقارير في الصحف المحلية، لم يتواجد بعض أفراد «المانشافت» على متن هذه الطائرة، بعد ان ارتأى ثلاثي بايرن ميونيخ مانويل نوير وسيرج جنابري ويوزوا كيميش العودة بطريقة منفردة إلى ميونيخ مباشرة. كذلك عاد لاعبو الدوري الإنجليزي وهم تيمو فيرنر، أنتونيو روديجر، ايلكاي جوندوجان، برند لينو وكاي هافيرتس بطريقة أخرى أيضاً.

وقال متحدث باسم مطار أدنبره الى وكالة «فرانس برس»: «نستطيع التأكيد بأن طاقم إحدى الطائرات طلب التوقف في أدنبره في الساعات الأولى «من الخميس»، وكنا سعداء للاستجابة إلى طلبه».

وتغلّب المنتخب الألماني على نظيره لآيسلندي برباعية نظيفة، ليبتعد بفارق 4 نقاط في مجموعته في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022.