3 مباريات تدشن تصفيات الكأس

فيصل النقبي (الفجيرة)



تقام غداً «الجمعة» 3 مباريات، ضمن تصفيات كأس رئيس الدولة لكرة القدم، لفرق الدرجة الأولى، بمشاركة 15 نادياً، في ظل عودة الرمس والجزيرة الحمراء، بجانب انضمام جلف هيروز وسيتي الصاعدين من دوري الثانية، فيما انسحب رأس الخيمة من مسابقات الفريق الأول.

ويلتقي الفجيرة مع الذيد، ودبا مع الجزيرة الحمراء، والحمرية مع جلف هيروز الذي يدشن مشاركته الأولى في مسابقات «الأولى»، وذلك في الساعة الخامسة و35 دقيقة.

فيما تجرى 4 مباريات يوم السبت المقبل، دبا الحصن مع الرمس، والتعاون مع سيتي، وحتا مع مصفوت، والبطائح مع مسافي.

و أسفرت قرعة التصفيات التمهيدية عن تقسيم الأندية إلى أربع مجموعات، حيث ضمت الأولى البطائح والتعاون ومسافي وسيتي، والثانية دبا والحمرية والجزيرة الحمراء وجلف، والثالثة حتا ودبا الحصن ومصفوت والرمس، والرابعة الفجيرة والعربي والذيد.

وتقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يٌقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان إلى دور الـ 16 للكأس.

وأصبحت التصفيات التمهيدية للكأس «بداية مثالية» لأندية الأولى منذ عودتها إلى الواجهة موسم 2016- 2017 بعد إلغاء كأس الاتحاد، والتي كانت بمثابة تصفيات لأندية الهواة الى الدور الأول في المسابقة الأغلى موسمي 2014- 2015 و2015- 2016، حيث تُوج دبي بلقب النسخة الأولى بفوزه على دبا الفجيرة 4-2، فيما نال عجمان لقب آخر نسخة للبطولة قبل عودة التصفيات التمهيدية.

وشهدت التصفيات التمهيدية لأندية الأولى في المواسم الخمسة الماضية تأهل فرق العروبة ودبي في 2016- 2017، الفجيرة واتحاد وكلباء في 2017- 2018، دبا الحصن وحتا في 2018- 2019، ودبا الحصن والبطائح في الموسم «الملغي» 2019- 2020، بجانب الإمارات والعروبة في الموسم الماضي 2020- 2021.

المتأهلون من التصفيات في آخر 5 مواسم



2016- 2017: العروبة، دبي «خرجا من دور الـ16»

2017- 2018: الفجيرة، اتحاد كلباء «الفجيرة ربع النهائي، كلباء دور الـ16»

2018- 2019: دبا الحصن، حتا «خرجا من دور الـ16»

2019- 2020: دبا الحصن، البطائح «خرجا من دور الـ16»

2020- 2021: الإمارات، العروبة «الإمارات من ربع النهائي، العروبة دور الـ16»