«الآسيوي» يرشح العين للقب الأفضل في «دوريات الغرب»



أبوظبي (وام)



رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق العين للمنافسة على لقب فريق الشهر بدوريات غرب آسيا خلال أغسطس.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد أن جماهير العين استبشرت خيراً بفريقها الكروي، بعد البداية الجيدة له في مسابقة الدوري، حيث يحتل الصدارة برصيد 6 نقاط، بعد مرور جولتين، وبفارق الأهداف عن الشارقة وشباب الأهلي، لتكون الانطلاقة بمثابة إعادة آمال الفريق بعد غياب لمدة موسمين عن منصات التتويج في البطولات المحلية.

وتغلب العين في الجولة الأولى على خورفكان 3-1، وكرر الانتصار في الجولة الثانية على ضيفه الإمارات 2 - 0، ليحقق «العلامة الكاملة» حتى الآن في المسابقة، متفوقاً بأفضلية الأهداف عن ملاحقيه، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة من عمر البطولة التي يحمل العين الرقم القياسي فيها بعدد الألقاب برصيد 13 لقباً.

وتضم قائمة المرشحين للاستفتاء عليها من جماهير آسيا أندية الهلال والفيحاء من السعودية، والوحدات وسحاب من الأردن، وحطين وتشرين من سوريا، ويستمر التصويت لاختيار فريق الشهر حتى مساء غد.