لوكلير ينتظر «الجنون» في «جائزة إيطاليا»



روما (أ ف ب)

دعا سائق فيراري شارل لوكلير جماهير فريقه «تيفوزي» للاقتداء بالتجربة الهولندية الداعمة للسائق ماكس فيرستابن في الجولة الماضية، عندما يخوض إبن إمارة موناكو الأحد جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1».

يريد لوكلير، الفائز مع فيراري في أرضها على «معبد السرعة» عام 2019، أن تكرّر جماهير حلبة مونتسا الأجواء الرائعة التي شهدتها زاندفورت الهولندية الأسبوع الماضي، عندما احتشد سبعون ألف متفرّج محتفلين بفوز ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

قال لوكلير «مونتسا مميزة دوماً بالنسبة للسائقين والفرق، هي بيتنا ونشعر بالدعم هنا، سأتذكر 2019 حتى آخر أيام حياتي».

وستسمح الحلبة الإيطالية للجماهير بحضور نصف السعة الاعتيادية، نحو خمسين ألف متفرّج، بعد إقامة سباق العام الماضي وراء أبواب موصدة والذي أحرزه الفرنسي بيار جاسلي سائق ألفا تاوري، إثر معمعة بين فيرستابن والبريطاني لويس هاميلتون «مرسيدس» بطل العالم سبع مرات.

قال لوكلير «من الجيّد أن تشعر بالدعم، آمل أن نرى المنسوب عينه من الجنون الذي حصل عليه ماكس، لكن هذه المرة لمصلحتنا نحن!».

وفيما يأمل لوكلير، سادس الترتيب العام «92 نقطة»، أن يعود الحصان الجامح إلى موقعه الطبيعي، تتركّز الأنظار على بطل العالم هاميلتون الراغب في أن يصبح أول سائق يحصد 100 فوز في بطولة العالم. كما يبحث البريطاني المخضرم عن لقب سادس في مونتسا والأول منذ 2018.

يتشارك راهناً الرقم القياسي مع الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر، بعد حلوله سابعاً الموسم الماضي لمعاقبته بسبب دخوله خط الحظائر عندما كان مغلقاً.

قال فيرستابن متصدّر ترتيب السائقين «224.5 نقطة»، بفارق 3 نقاط عن هاميلتون «أعتقد أن مونتسا تناسب مرسيدس، إذ أنها لم تكن المفضلة لسيارتنا في السنوات الأخيرة».

ويخوض فيرستابن أفضل مواسمه في بطولة العالم، إذ توّج حتى الآن بسبعة سباقات وحل وصيفا ثلاث مرات، مقابل أربعة انتصارات لهاميلتون وخمس مرات في مركز الوصيف.

تابع الهولندي «لكن إذا تابعنا عملنا الجيّد كفريق ولاحقنا أدقّ التفاصيل بمقدورنا أن ننافس، لكن أعتقد أن مرسيدس ستحظى بأفضلية السرعة القصوى».

لم يحقق فيرستابن «23 عاماً» الفوز خلال مسيرته على حلبة مونتسا، فيما يعود التتويج الأخير لريد بول إلى العام 2013، لكنه ينوي التتويج مرة ثالثة توالياً هذا الموسم «هاتريك» ليعزّز صدارته أمام هاميلتون.

قال هاميلتون الذي عانى للحاق بايقاع ريد بول الأسبوع الماضي «نحاول قدر الإمكان، كنا قريبين منهم في بعض السباقات، أو متقدمين بفارق بسيط، لكن أعتقد أنهم حققوا قفزة كبيرة».

تابع السائق البالغ 36 عاماً «يجب أن نبقى متواضعين، نواصل عملنا ونتابع الضغط».

ويتضمّن البرنامج الجديد لنهاية الأسبوع، «سباق سرعة» يوم السبت على غرار حلبة سيلفرستون، وبحسب تجارب الجمعة، ستتحدّد مواقع انطلاق السائقين في سباق السرعة الذي يمنح نقاطا أضافياً للفائزين.

وبعد تأكيد حلول البريطاني جورج راسل بدلاً من الفنلندي فالتيري بوتاس بدءاً من الموسم المقبل ليكون السائق الثاني إلى جانب هاميلتون، يأمل رئيس الفريق النمسوي توتو وولف أن يعود فريق مرسيدس إلى السيطرة على السباق الإيطالي على غرار الفترة بين 2014 و2019، عندما توّج هاميلتون أربع مرات والألماني نيكو روزبرج في 2016.

ويحظى فريق ألفا روميو أيضاً بدعم محلي، مؤكدا أن البولندي روبرت كوبيتسا سيبقى بديلاً للفنلندي كيمي رايكونن المصاب بفيروس كورونا.