محمد بن سلطان: «أبوظبي للفورمولا-1» قادر على تحقيق لقب جديد



سان نازارو (الاتحاد)

وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية رسالة تشجيع إلى الزوارق الإماراتية فريق أبوظبي للزوارق السريعة وفريق الشارقة المشاركة حاليا في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 التي تقام في مدينة سان نازارو الإيطالية، في بداية عودة موسم البطولة الدولية مجددا واشتعال التحدي على ألقاب البطولة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان أنه وبالتزامن مع عودة الفريق للبطولة والمنافسة فإن فريق أبوظبي يحمل على عاتقه أهمية التمثيل الرياضي المشرف للإمارات من خلال البطولة وأيضا المسؤولية بأن يحافظ على لقب البطولة للسنة الرابعة على التوالي وللمرة السابعة في تاريخ مشاركاته.

واشاد بالدور الذي يقوم به الفريق حاليا لا سيما وأنه استهل موسمه الدولي في شهر يوليو الماضي بالفوز بلقب ووصافة تحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق الفورمولا2 وينطلق حاليا وبقوة في سماء البطولات الدولية مجددا لحصد المزيد من الألقاب وقال: لابد وأن نشيد بمستوى فريق أبوظبي وما يقوم به من عطاء وانجازات على المستوى الدولي في كافة المشاركات التي يقوم بها، والآن هو مقبل على تحد جديد من خلال أولى جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 وكلنا ثقة على قدرة الفريق على تحقيق لقب جديد في هذه الجولة والاستمرار بصيغة المنافسة والتحدي التي عهدناها لدى فريقنا.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان أن بناء الفريق المتكامل والمستمر منذ تسعينات القرن الماضي وحتى الآن قد أثمر عن صناعة فريق قوي وقادر على كسب الألقاب والفوز في المنافسات التي يشارك من خلالها وقال: تجاوزنا وبفضل الله مرحلة المشاركة فقط منذ سنوات عديدة وفي كل مشاركة يكون الطموح المنصة والوصول للمراكز الأولى، وفقنا في أن نقدم ألقابا لا حصر لها في غضون مواسم فقط وأن نسجل للرياضة الإماراتية انجازات بحرية تليق بالمكانة التي وصلت إليها الرياضة الإماراتية على المستوى العالمي، نحن ماضون في تحديات أكبر ونطمح لتقديم الأفضل في كل مشاركة وتحدي بحري.

وحرص الشيخ محمد بن سلطان على توجيه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي أحد الداعمين والمشرفين لفريق أبوظبي من خلال مشاركاته وحضوره الدولي المتواصل مشيدا بما يقدمه المجلس على الدوام ولكل الفرق الرياضية لجميع الأندية.

وكان فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 قد غادر فجر الخميس إلى إيطاليا للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم ومن المقرر أن تبدأ أحداث البطولة غدا مع الفحص الفني للزوارق والتسجيل الرسمي في البطولة، ثم انطلاق تصفيات سباق أفضل زمن ولاحقا انطلاق السباق الرئيسي والختامي للجولة الأحد، ويشارك في المنافسة زورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي وزورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي.