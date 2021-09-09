الوحدة والظفرة يغيبان عن انطلاقة موسم الكرة الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)

اعتذر ناديا الوحدة والظفرة على التوالي عن عدم المشاركة في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة التي تدشن مسابقات الموسم الجديد 2021- 2022، يوم 24 سبتمبر الحالي في أعقاب تأجيل الانطلاقة المقررة الجمعة.

وتقتصر المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، في الموسم الجديد 2021- 2022 على ثمان أندية تشمل شباب الأهلي «حامل اللقب»، الجزيرة «الوصيف»، العين، النصر، الوصل، حتا، بني ياس، وعجمان، حيث سيتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين في الدور الأول للمسابقة.

واعتمد اتحاد الطائرة موعد مسابقات الموسم الجديد، والتي تشمل إلى جانب كأس نائب رئيس الدولة، انطلاق منافسات دوري الرجال في 12 نوفمبر 2021، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في أبريل 2022، مسابقة الشباب في 7 أكتوبر 2021، والناشئين في 25 سبتمبر 2021، والأشبال (أ) و (ب) يومي 23 و24 سبتمبر الحالي، بجانب إقامة مهرجانات الصغار تحت 10 سنوات والسيدات والشابات في أكتوبر المقبل.

