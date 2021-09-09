32 مباراة ترسم جاهزية الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك»



معتصم عبدالله (دبي)

رفعت المواجهات الرسمية في تصفيات «مونديال 2022»، والمواجهات الودية خلال فترة التوقف الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أعقبت نهاية الجولة الثانية، والتي أسدل عليها الستار في 26 أغسطس الماضي، جاهزية الأندية الـ 14 لانطلاقة الجولة الثالثة والمقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وشهدت فترة التوقف الأولى لـ «دورينا»، والتي امتدت إلى 13 يوماً مشاركة لاعبي الدوري في 32 مباراة، أبرزها مشاركة الدوليين المواطنين مع المنتخب الأول في مباراتي لبنان 0-0، وسوريا 1-1 في تصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2022»، ومشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي في «وديات» حتا 2-1، العراق 4-1، 2-1، في إطار تحضيراته لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

في المقابل، شارك 11 لاعباً من الدوليين الأجانب في «دوري أدنوك للمحترفين»، مع منتخبات بلدانهم في مباريات التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2022»، بجانب المباريات الودية الدولية، حيث تصدر الثلاثي لابا كودجو مهاجم «العين» ومنتخب الكونجو، وزميله ياسين مرياح مدافع تونس، بجانب أحمد نور الله لاعب إيران ونادي شباب الأهلي المشهد بـ «العلامة الكاملة»، بالمشاركة في 180 دقيقة خلال مشوار التصفيات.

وضمت قائمة الأجانب الدوليين الذين خاضوا مباريات تصفيات المونديال، ريان مينديز جناح النصر في مباراتي منتخب الرأس الأخضر أمام أفريقيا الوسطى 1-1، ونيجيريا 2-1 بمعدل 183 دقيقة، وعمر خربين مهاجم الوحدة ومنتخب سوريا بمعدل 179 دقيقة في مباراتي «نسور قاسيون» أمام إيران 0-1، والإمارات1-1.

وشارك ويلدر كارتجينا لاعب اتحاد كلباء بديلاً بمعدل 23 دقيقة في مباراتي منتخب بيرو أمام أوروجواي 1-1، وفنزويلا 1-0، قبل المواجهة الثالثة أمام البرازيل، ولعب بن مالانجو مهاجم الشارقة 17 دقيقة بديلاً مع بلاده الكونغو أمام تنزانيا 1-1، واكتفى رولاند فارجا لاعب اتحاد كلباء ومنتخب المجر بدقيقتين كلاعب بديل في مباراة المجر أمام البانيا 1-0.

وبقى مهدي قايدي لاعب شباب الأهلي ومنتخب إيران على دكة البدلاء في مباراتي منتخب بلاده أمام سوريا 1-0، والعراق 3-0، فيما حظي الأوزبكي شوكورف لاعب وسط الشارقة بفرصة المشاركة أساسياً لـ 90 دقيقة في الودية الدولية لمنتخب بلاده أمام السويد والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

وخلافاً للمواجهات الدولية، خاضت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» 10 مباريات ودية خلال فترة التوقف باستثناء مباراة بني ياس غير المعلنة أمام أحد أندية دوري الثانية، وتمثلت أبرز نتائج الوديات في تفوق اتحاد كلباء على مضيفه النصر 2-0، وتعادل الجزيرة والظفرة 0-0، والوصل والعروبة بذات النتيجة.

في المقابل، لعبت بقية الأندية مباريات ودية أمام أندية دوري الأولى والثانية، بفوز شباب الأهلي على الذيد 2-0، وتعادل الشارقة ودبا الفجيرة 1-1، وفوز الإمارات على الرمس 3-0، والوحدة على بينونة 3-1، وخسر عجمان أمام مصفوت 0-1، وتعادل العروبة مع الفجيرة 2-2، وتفوق العين على يوناتيد 8-0 في مواجهة شهدت تألق الوافد الجديد المغربي سفيان رحيمي.



أبرز «وديات» الأندية

الوصل - العروبة 0-0

العروبة - الفجيرة 2-2

النصر - اتحاد كلباء 0-2

شباب الأهلي - الذيد 2-0

الشارقة - دبا الفجيرة 1-1

الإمارات - الرمس 3-0

الجزيرة - الظفرة 0-0

الوحدة - بينونة 3-1

العين - يوناتيد 8-0

عجمان - مصفوت 0-1