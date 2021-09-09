40 لاعباً في «تحدي مصارعة الذراعين»



الفجيرة (الاتحاد)

يستضيف مجمع زايد الرياضي يومي 21 و22 سبتمبر الحالي بطولة تحدي الفجيرة الدولية بمصارعة الذراعين في الفجيرة، بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبالتعاون مع الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، وتعد إحدى أكبر البطولات الدولية التي تنظم في الدولة، ويشارك فيها 40 لاعباً، وتقام المنافسات وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للعبة.

وكشف فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن البطولة ستشكل نقطة بارزة للعبة على المستويين الإماراتي والقاري.

ووجه الشكر إلى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد للدعم والتوجيهات الداعمة لإنجاح مسيرة اللعبة والبطولة وقال: تعتبر هذه الرياضة من الرياضات الأصيلة التي تمارس في الإمارات ودول آسيا والوطن العربي، فضلاً عن كونها رياضة تراثية ولها ممارسيها، لذلك جاءت فكرة تنظيم هذه البطولة، وكل الشكر والتقدير للجنة العليا المنظمة لبطولة تحدي الفجيرة ببناء الأجسام برئاسة محمد عبيد بن ماجد، التي دعمت إقامة بطولتنا تزامناً مع بطولة بناء الأجسام والفيزيك.

وتقام البطولة بوزن تحت 85 كيلوجراماً وفوق 85 كيلوجراماً وسيشرف على تحكيم المنافسات طاقم تحكيم دولي من أوكرانيا، إضافة إلى محكمين من الإمارات، وستقام المنافسات بمراعاة الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد- 19.