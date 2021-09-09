«القوس والسهم» يطبق «الإستراتيجية الموحدة» مع الأندية



دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد القوس والسهم اجتماعاً مع الأندية الأعضاء في الاتحاد ضمن جهود الاتحاد للعمل وفق استراتيجية موحدة مع شركاء النجاح وتوحيد الجهود للارتقاء معاً نحو تحقيق الغايات وفق الرؤية الشاملة التي تقوم على أساس نشر هذه الرياضة وتطوير وبناء أصحاب المواهب من أجل بناء أبطال المستقبل.

حضر الاجتماع الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد، وصلاح الفلاسي نائب الرئيس، وحسن المزروعي الأمين العام، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الاندية ومسؤولي اللعبة وهي نادي الشارقة والعين والفرسان والمدام ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والثقة وخورفكان ودبا الحصن والحمرية والنصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية للاتحاد، مع مناقشة وطرح المقترحات التي من شأنها دعم مسيرة هذه الرياضة، وذلك من خلال نهج يقوم على توحيد الخطط وتنظيم آلية العمل بين الأجهزة الفنية في الأندية مع الجهاز الفني للمنتخب.

واستعرض حسن المزروعي، الأمين العام، جهود الاتحاد خلال الفترة الماضية من خلال قيامه بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس الرياضية والمؤسسات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد وهي نشر هذه الرياضة.

كما تم في الاجتماع مناقشة آليات رعاية المواهب والحفاظ عليها وتنميتها وتطوير قدراتها، وذلك من خلال خطوات عملية واضحة المعالم من شأنها أن تساهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الخارجية وتشريف الدولة بحصد الإنجازات والتفوق.