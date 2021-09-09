«أبوظبي للشراع» يستكمل موسم 2021 بـ 13 حدثاً

مصطفى الديب (أبوظبي)

يستعد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت لاستئناف موسم 2021 وذلك بعد فترة توقف صيفي استمر قرابة الثلاثة شهور، وتنطلق السباقات والفعاليات في الثامن عشر من الشهر الجاري بسباق العالية للبوانيش الشراعية، وتستمر التحديات حتى 18 ديسمبر المقبل. ويبلغ عدد السباقات والأحداث التي ينظمها النادي حتى نهاية الموسم 13 حدثاً بين السباقات والبطولات الشراعية وتلك التي تختص بالشراع الحديث.

وتضم أجندة السباقات سباقاً ثانياً خلال الشهر الجاري، حيث يقام سباق أبوظبي للبوانيش الشراعية أيضاً في 25 سبتمبر، فيما يشهد شهر أكتوبر إقامة ثلاثة سباقات وبطولة، وينطلق سباق فئة 43 قدماً في الثاني من أكتوبر، فيما تقام الجولة الرابعة لفئة البوانيش في التاسع من أكتوبر، وتقام الجولة الثالثة لفئة 43 قدماً في نهاية الشهر، أما بطولة أبوظبي الدولية لـ«الريجاتا» فستكون في الفترة من 26 وحتى 30 من الشهر نفسه.

ويعد شهر نوفمبر هو أكثر الشهور ازدحاماً بالأحداث، حيث يشهد إقامة سباقين وبطولتين، وتبدأ فعاليات نوفمبر بتنظيم سباق 22 قدماً للمحامل الشراعية في السادس من الشهر، فيما تقام بطولة أبوظبي للكايت سيرف في الفترة من 17 وحتى 20 من الشهر نفسه، فيما تقام الجولة الخامسة لفئة 22 قدماً في العشرين من نوفمبر، ويخرج بحارة النادي خلال هذا الشهر للمشاركة في بطولتي مصنعة للإبحار الشراعي في سلطنة عمان وبطولة آسيا للأوبتمست في تايلاند.

ويختتم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الموسم بإقامة الجولة السادسة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً في ديسمبر المقبل، وكذلك مشاركة بحارته الشباب في بطولة العالم للشباب بسلطنة عمان في الفترة من 11 وحتى 18 من الشهر نفسه ليسدل النادي الستار على الموسم.

وأعلن أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن جميع السباقات التي سوف يستكمل بها الموسم ستخضع للإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، ويتوجب على المشاركين الحصول على الجرعات المطلوبة من لقاح كوفيد- 19، فيما يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح، مع ضرورة إظهار نتائج الفحوصات الخاصة بالفيروس.

من جهته، أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن سعادته البالغة باستكمال الموسم وعودة الأنشطة بعد التوقف الصيفي السنوي، مؤكداً أن الجميع في النادي على أهبة الاستعداد لاستضافة كافة الأحداث من سباقات وبطولات. وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه لا تهاون على الإطلاق في تطبيق تلك الإجراءات.

ووجه الرميثي الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم للرياضات البحرية بشكل عام والتراثية منها بشكل خاص، كما وجه التحية لشركاء ورعاة النادي على رأسهم شركة بترول أبوظبي «أدنوك»، وشركة أبوظبي للإعلام، والمسعود للسيارات، وجمعية دلما التعاونية، على دورهم البارز في إنجاح كافة الأحداث التي تقام تحت مظلة أبوظبي للشراع، مؤكداً أنهم يلعبون دوراً هاماً فيما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع.