أحمد بن صقر يطالب «الصقور» بمضاعفة الجهد



رأس الخيمة (الاتحاد)



قام الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات بزيارة النادي، حيث كان في استقباله يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة النادي، ووليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وحث الشيخ أحمد بن صقر القاسمي اللاعبين والجهاز الفني على مضاعفة الجهد، خلال الموسم الجديد، حتى يظهر الفريق في أفضل حالاته، من أجل رسم صورة طيبة عن «الصقور»، وإسعاد جماهيرهم، لافتاً إلى متابعته للفريق، خلال المرحلة الماضية من بداية الإعداد، مشدداً على أهمية المرحلة الجديدة، وضرورة التحضير الجيد للمشاركة المشرفة في «دوري أدنوك للمحترفين».

وأحدثت الزيارة صدى كبيراً في نفوس اللاعبين والجهازين الفني والإداري، والتي جاءت في وقتها قبل مباراة الظفرة ضمن الجولة الثالثة في «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تعد شحنة معنوية كبيرة للفريق لخوض المباراة وبمعنويات عالية.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي «سأكون متواصلاً مع إدارة الفريق، خلال الفترة المقبلة، حتى ينجح في تقديم كل ما عنده، مطالباً اللاعبين الحرص على أداء التدريبات بكل جدية، حتى ينعكس ذلك على مردوده في بطولات الموسم الجديد».

من ناحيته، أشاد يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة بزيارة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، والتي ستنعكس إيجاباً على مسيرة الفريق، خلال المرحلة المقبلة، وقال: الزيارة كان لها وقعها النفسي لدى مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الإداري والفني مؤكداً أن انعكاساتها الإيجابية تصب في مصلحة النادي من أجل دفع مسيرة الفريق الأول إلى الأمام لتحقيق آفاق النجاح.

وتفقد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، خلال الزيارة الميدانية مرافق النادي المختلفة، وأطلع على التجديدات التي طرأت على مختلف المرافق، وأشاد بما شاهده من تحديث وتجديد وتقدم بالشكر إلى إدارة النادي برئاسة يوسف البطران، على جهودهم التي يقومون بها منذ تشكيل المجلس، وأكد أنه يتابع كل برامجهم الميدانية والمجتمعية، وحثهم على المثابرة ومواصلة الجد والعمل والتميز.