جاسم عبدالرضا يزهو بتجربة البطائح في الـ 40

علي معالي (دبي)

يعتبر جاسم عبدالرضا أحد أبرز مواهب كرة السلة، ليس فقط في ملاعبنا، بل على مستوى الخليج والوطن العربي، ويتحدى اللاعب صاحب الـ(40 عاماً) الزمن ليخوض تجربة ثالثة في مشواره، هذه المرة مع أحدث مولود في السلة وهو نادي البطائح، ومشوار جاسم مليء بالتحديات المثيرة، لعل أبرزها بعيداً عن الملاعب هو انتصاره على مرض سرطان الدم وعودته لتقديم المستوى المتميز في ملاعبنا.

بدأ اللاعب مشواره مع نادي الشباب قبل الدمج وكانت أزهى فتراته مع اللعبة، ثم لعب لنادي شباب الأهلي، وهذا الموسم بعد قرار شباب الأهلي بالاستغناء عنه وجد طريقه نحو البطائح، وهي بداية تجربة يتحدث عنها جاسم عبدالرضا قائلاً: «انتظرت هي الخطوة كثيرا، حيث عشت فترات سابقة طويلة تحت ضغوط أبرزها بعد الدمج، وأرى أنني مولود جديد في عالم السلة عندما دخلت صالة نادي البطائح، وهو فريق يمنحني الفرصة للبزوغ من جديد مع معشوقتي السلة».

وأضاف:«مع البطائح أشعر بأن العمر مجرد رقم، حيث أرى أن لدى القدرات والمستوى على العطاء مع فريق لديه إمكانيات عالية ومستقبل متميز مع كرة السلة، حققت في مشواري 18 لقباً، ما بين نادي الشباب، وشباب الأهلي بواقع 14 لقباً مع الشباب، و4 مع شباب الأهلي، وأبحث مع البطائح عن ألقاب جديدة، وطموحنا لن يتوقف على تحسين المركز، ولا نبحث عن لقب الحصان الأسود، بل الألقاب وهو أمر ليس ببعيد في ظل اهتمام مجلس إدارة النادي مع مدرب طموح بحجم وإمكانيات إمام عبد البديع ميشو». وتابع:«مع انتهاء مشواري مع السلة، سأكون جاهزاً لخوض مجال التدريب، حيث حصلت على 3 دورات، والشهادة التدريبية للمستوى الأول، وانتظر المستوى الثاني قريبا، وأتمنى أن نجد أكثر من مدرب مواطن في ملاعبنا خاصة للنجوم الذين ابتعدوا عن الملاعب». و

قال عبدالرضا:«مع اقتراب نهاية الشهر الحالي سنخوض أول تجربة خارجية بالمشاركة في بطولة الأندية العربية بالإسكندرية، وهي فكرة ممتازة من إدارة النادي لاكتساب مزيد من الخبرات وتواجد اسم البطائح بين الأندية العربية الكبيرة في مجال اللعبة». ويعتبر جاسم عبدالرضا هو الأكبر حالياً في قائمة اللاعبين الموجودين في المباريات الرسمية، ويسبقه علي عباس في نادي النصر الذي تم تسجيله في قائمة العميد هذا الموسم.

وعبر إمام عبدالبديع «ميشو» مدرب البطائح عن تفاؤله بوجود لاعب بحجم جاسم عبدالرضا في قائمة الموسم الجديد قائلا: «يمتلك قدرات عالية ومركزه كنا نحتاج لاعب في مستواه، وثقتي كبيرة في أنه سيكون واحداً من الأوراق المهمة للغاية هذا الموسم، واندمج بشكل سريع مع بقية زملائه بالفريق وهو ما يؤكد رغبته في تقديم موسم مختلف».