أومتيتي.. «فرصة ثانية»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الشروط التي حددها خوان لابورتا رئيس برشلونة، لاستمرار الهولندي رونالد كومان المدير الفني خلال المواسم المقبلة، ومنها ضرورة إشراك عدد من اللاعبين المستبعدين في المباريات، ومنحهم فرصة جديدة لإثبات جدارتهم، مثل الفرنسي صامويل أومتيتي، والشاب الناشئ ريكي بويج خريج أكاديمية «لاماسيا»، قد أتت بثمارها، إذ أصبح كومان منفتحاً وغير معارض لمنح أومتيتي المزيد من الوقت للعب هذا الموسم، بعد أبعدته الإصابات طويلاً عن الملاعب.

وكان أومتيتي بطل العالم المتوج مع «الديوك» في «مونديال روسيا 2018»، التقى برئيس النادي، واشتكى له من تجاهل كومان، ولهذا لم يعد هذا الأخير يستبعد مشاركة المدافع الفرنسي في المباريات، وكذلك مشاركة ريكي بويج في وسط الفريق، بعد أن تجاهله تماماً منذ بداية الموسم.

وفي حديث خاص لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، قال كومان: إنني أقدم فرصاً للاعبين الذين يسعون لتقديم أفضل ما عندهم، من أجل مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات، ولا أريد أن أتحدث عن أومتيتي أو ريكي، وإنما أتحدث بصفة عامة.

وأضاف كومان المدرب السابق لمنتخب هولندا: أسعى دائماً لوضع أفضل وأقوى تشكيل للفريق، وأن يحصل كل لاعب على فرصة حقيقية، وعليه أن يثبت في التدريبات إنه يستحق اللعب أساسياً.

وقال: مهمة اختيار التشكيل المناسب قرار للمدرب لأن هناك منافسة بين اللاعبين في كل مركز، وأومتيتي يلعب في قلب الدفاع وريكي يلعب في الوسط، وهناك أكثر من لاعب جاهز في هذين المركزين، ولهذا عليهما أن يبذلا أقصى جهدهما في التدريبات.

واعترف كومان بأن أومتيتي تحسن أداؤه في التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين، وكان أفضل بدنياً عما كان عليه في الموسم الماضي، وإذا ما استمر على ذلك سوف يشارك في المباريات، لأنه قلب دفاع جيد، ونفس الكلام بالنسبة لريكي بويج، وعليه أن يحسن بعض الجوانب التي تحدثت معه فيها خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم.

ومازال الباب مفتوحاً والأمل موجوداً بالنسبة لصامويل أومتيتي لاعب ليون السابق، لكي يلعب مجدداً لـ «البلاوجرانا»، بعد أن رفض رفضاً قاطعاً الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن عليه أيضاً أن يستعد جيداً لمواجهة منافسة ضارية من مدافعين آخرين سبقوه في ترتيب اللعب في مركز قلب الدفاع، مثل رونالد أروخو وكليمان لينجليه وأوسكار مينجيزا.