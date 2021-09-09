ديوكوفيتش يقترب من «إنجاز 52»!

نيويورك (أ ف ب)

ضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً موعداً مع الألماني ألكسندر زفيريف في الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، رابع البطولات الأربع الكبرى، فيما واصلت المراهقة الواعدة البريطانية إيما رادوكانو مشوارها الرائع وبلغت بدورها دور الأربعة.

وبات ديوكوفيتش على بعد مباراتين من تحقيق إنجاز، من خلال تتويجه في البطولات الأربع الكبرى خلال عام واحد، وهو أمر لم يتحقق منذ 52 عاماً، وتحديداً عن طريق الأسترالي رود لايفر، وذلك بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 5-7 و6-2 و6-2 و6-3 في مباراة استمرت 3 ساعات و30 دقيقة.

كما يسعى ديوكوفيتش من خلال تتويجه في «فلاشينج ميدوز» للانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة الذي يتشاركه راهناً مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال «20 لقباً لكل منهم».

وكانت المباراة إعادة لنهائي بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، والتي انتهت بفوز الصربي.

وقال ديوكوفيتش الساعي لإحراز اللقب للمرة الرابعة في نيويورك «أعتقد بأني قدمت عرضاً كبيراً في المجمل»، مشيراً إلى أن الأشواط الثلاثة التي فاز بها كانت الأفضل له في هذه البطولة.

ويلتقي ديوكوفيتش مع زفيريف المصنف رابعاً عالمياً وحامل الذهبية الأولمبية في طوكيو، بعد فوز الأخير على الجنوب أفريقي لويد هاريس السادس والأربعين 7-6,6-3,6-4.

ويعتبر زفيريف من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب عطفاً على المستويات التي يقدمها أخيراً، إذ عزز سلسلة انتصاراته إلى 16، بعد ان توج أيضاً منذ أسبوعين بدورة سينسيناتي للماسترز، كما انه كان اخرج ديوكوفيتش بالذات في نصف نهائي دورة طوكيو الأولمبية، لكن المواجهات المباشرة بين اللاعبين تصب في مصلحة الصربي «6-3».

ولا يزال زفيريف يبحث عن لقب أول في البطولات الكبرى، بعد أن اقترب كثيراً في نهائي العام الماضي، بعد تقدمه بمجموعتين، قبل أن يخسر أمام النمساوي دومينيك تيم 3-2.

وهذه المرة الرابعة التي يبلغ فيها الألماني الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى «العام الماضي فزت أمام ست أشخاص فقط «بسبب غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا»، لذا من الرائع عودة الجميع، وسيكون نصف نهائي مثيراً.

وأصبحت المراهقة الواعدة رادوكانو «18 عاماً» أول لاعبة متأهلة من التصفيات تبلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بفوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش المتوجة بذهبية أولمبياد طوكيو 6-3 و6-4، وباتت رادوكانو التي تخوض ثاني بطولاتها فقط في الجراند سلام بعد ويمبلدون في يونيو الفائت حيث بلغت الدور الرابع، رابع لاعبة فقط متأهلة من التصفيات تبلغ دور الأربعة في بطولة كبرى.

كما أصبحت البريطانية ثالث لاعبة فقط من خارج المصنفات الـ100 الأوليات تبلغ الدور نصف النهائي في نيويورك، بعد غير المصنفة الأسطورة الأميركية بيلي جين كينج في 1979 والبلجيكية كيم كلايسترز في طريقها إلى اللقب عام 2009.

وتعتبر بنتشيتش المصنفة 12 عالمياً أعلى لاعبة تصنيفًا تتغلب عليها رادوكانو في مسيرتها الاحترافية القصيرة التي بدأتها هذا العام.

وتلعب رادوكانو تالياً مع اليونانية ماريا ساكاري الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا وصيفة ويمبلدون هذا العام 6-4 و6-4.

وقالت بعد الفوز "كانت مباراة صعبة جداً، أنا هنا وأهتم فقط بما يمكنني القيام به وأنا أرسم مشواري في نهاية المطاف».

وتسعى رادوكانو لأن تصبح أول لاعبة متأهلة من التصفيات تبلغ المباراة النهائية في جراند سلام، وأول بريطانية تتوج ببطولة كبرى منذ فيرجينيا وايد في ويمبلدون 1977 وأول لاعبة من بلادها تحرز لقب فلاشينج ميدوز منذ وايد أيضاً في 1968.

وأصبحت رادوكانو أصغر لاعب تتأهل إلى نصف نهائي فلاشينج ميدوز منذ الروسية ماريا شارابوفا في 2005، وهي تصغر الكندية ليلى فرنانديس بأشهر قليلة فقط والتي ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي الآخر.

وقالت رادوكانو «رؤية العديد من اللاعبات اليافعات تؤدين جيداً يظهر مدى قوة الجيل الجديد».

وستشهد بطولة هذا العام تتويج لاعبة للمرة الأولى في بطولة «جراند سلام»، بعد خروج كل المتوجات سابقاً.

وعوّضت رادوكانو تأخرها 1-3 في المجموعة الأولى إلى فوز مثير 6-3 بعد فوزها بخمسة أشواط متتالية، فيما كان كسر واحد للإرسال في الشوط الخامس من المجموعة الثانية كافياً لحسمها وبالتالي المواجهة لصالحها، وأنهت البريطانية المباراة مع 23 ضربة رابحة و12 خطأ مباشراً فقط.