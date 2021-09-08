«العزل» يمنع رايكونن من «مونزا»



منزا (أ ف ب)



سيغيب الفنلندي كيمي رايكونن سائق ألفا روميو عن جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، نهاية هذا الأسبوع بسبب البروتوكولات المتعلقة بإصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلن فريقه« الأربعاء».

وكان رايكونن غاب عن سباق جائزة هولندا الكبرى الأحد الماضي بعد الإعلان عن إصابته السبت، وسيحل مكانه مجددًا البولندي روبرت كوبيتسا.

وجاء في بيان للفريق أن رايكونن «لم يحصل بعد على الإذن للعودة إلى المنافسة، وفقاً لمتطلبات السلطات الصحية، فهو لا يزال يخضع للعزل في منزله».

وسيعتزل الفنلندي «41 عاماً» المتوج بلقب بطولة العالم في 2007 المنافسات مع نهاية العام الحالي، ونجح ألفا روميو في تحقيق ثلاث نقاط فقط حتى الآن هذا الموسم.

ويخوض كوبيتسا «36 عاماً» السباق رقم 99 في مسيرته على حلبة مونزا، وقال في هذا الصدد «أتمنى الشفاء العاجل لكيمي والعودة قريباً، أتطلع الى السباق في مونزا، إنها حلبة رائعة صعدت فيها إلى منصة التتويج للمرة الأولى في 2006».