«الأولمبية الدولية» تعلق عضوية كوريا الشمالية

برلين (د ب أ)



قررت اللجنة الأولمبية الدولية تعليق عضوية اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية حتى نهاية عام 2022، بسبب «قرارها الأحادي» بعدم المشاركة بأولمبياد طوكيو الأخيرة، وسط جائحة فيروس كورونا، ولكن لا يزال بإمكانها إرسال رياضيين لدورة الألعاب الشتوية بالعاصمة الصينية بكين في فبراير القادم.

وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية عقب اجتماع لمجلسها التنفيذي اليوم «الأربعاء»، أنه تم تقديم «تطمينات لإقامة ألعاب آمنة لكوريا الشمالية، وتقديم مقترحات بناءة لإيجاد حل مناسب معد بشكل خاص حتى اللحظة الأخيرة، بما في ذلك توفير اللقاحات، والتي تم رفضها بشكل منهجي من جانب اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية».

وسيكون لقرار التعليق آثار مالية على اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية، في ظل إهدار التمويل، ولكن «في حالة تأهل أي رياضي من كوريا الشمالية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين العام المقبل، سوف تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية القرار المناسب في الوقت المناسب للرياضي المعني«.

كانت كوريا الشمالية أشارت في أبريل الماضي، إلى إنها لن تشارك في الألعاب الأولمبية أو البارالمبية في طوكيو بسبب القلق على صحة الرياضيين، كما انسحب اتحاد كرة القدم الكوري الشمالي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في 2022.