السكتيوي: «الصقور» أكثر المستفيدين من التوقف

دبي (الاتحاد)



أكد المغربي طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات، أهمية المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ضيفه الظفرة، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وقال «كنا في أمس الحاجة لفترة التوقف الماضية للعمل على الجانبين البدني والتكتيكي، وأعتقد أن فريقنا أكثر جاهزية عن الفترة الماضية، وهدفنا واضح وصريح بالحصول على النقاط الثلاث في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين».

ولفت السكتيوي إلى استفادة «الصقور» من فترة التوقف لتجهيز اللاعبين بصورة جيدة للغاية، وقال «النتائج في أول مباراتين لم تكن جيدة، رغم تحسن الأداء، وسعداء بروح اللاعبين وتفانيهم خلال التدريبات، ونأمل أن نحقق أول انتصار»، لافتاً الى أهمية التركيز في تحقيق تطلعات الجمهور بالفوز الأول.