هيلمان: علينا التعود على التوقفات



دبي (الاتحاد)



رأى البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، ضرورة التعود على فترات التوقف للدوري خلال الموسم الحالي، بداعي ظروف المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية، وقال «واجهنا بعض الصعوبات خلال الفترة الماضية، لافتقادنا للدوليين مع المنتخبين الأول والأولمبي، ويتوجب علينا الاعتياد على هذه الأوضاع، كونها ترتبط بأكثر من فريق يملك لاعبين دوليين».

وأوضح «الصعوبات تتمثل في تواجد ثلاثة لاعبين دوليين في خدمة المنتخب، وعودتهم إلى التدريبات لن تكون بصورة مباشرة، بداعي حاجتهم للاستشفاء بجانب الإصابات، ونتمنى قطعاً التوفيق للمنتخب الوطني في مشواره في التصفيات».

وعلق هيلمان على المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ضيفه الشارقة مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، قائلاً «نطمح لأداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي، وهدفنا يتمثل في المحافظة على مستوى الفريق».

وحول تعليقه على مردود الأجانب في صفوف «الإمبراطور»، أوضح «الوقت ما يزال مبكراً للحكم على أي لاعب، وكرة القدم تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد والتدريبات، وبعض اللاعبين يحتاجون إلى مزيد من التأقلم، وعلينا ألا ننسى أن بعض هؤلاء اللاعبين قدموا إلى المرة الأولى للعب في دوري الإمارات، والثابت أن الفريق يتطور بشكل كامل، وهو ما نعمل عليه خلال التدريبات.

وشدد هيلمان على ضرورة عدم التفريق بين اللاعبين المواطنين والأجانب، وقال «كل اللاعبين يمثلون فريقاً واحداً هو الوصل، والكل يحظى بنفس المعاملة خلال التدريبات والمباريات، ونثق في تطور مستوانا بالعمل الجماعي».